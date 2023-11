"Gyeongseong Creature" của Park Seo Joon - Han Soo Hee: Phim Hàn đáng hóng nhất tháng 12

HHT - Netflix đã tung ra trailer đầu tiên về bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Gyeongseong Creature” do Park Seo Joon và Han So Hee đóng chính, dự định ra mắt vào tháng 12 năm nay.

Bộ phim truyền hình Gyeongseong Creature (Sinh Vật Gyeongseong) lấy bối cảnh mùa Xuân năm 1945 ở Gyeongseong (tên cũ của Seoul trong thời kỳ Hàn Quốc bị đô hộ bởi Nhật Bản). Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Chung Dong Yoon của Điên Thì Có Sao, hợp tác cùng biên kịch Kang Eun Kyung của loạt phim Người Thầy Y Đức, bởi thế Gyeongseong Creature là một trong những bộ phim rất được mong đợi trong năm 2023.

Sức hấp dẫn của Gyeongseong Creature còn đến từ dàn diễn viên xịn sò từ chính đến phụ. Bộ phim có sự tham gia của rất nhiều diễn viên kỳ cựu, với vai chính do Park Seo Joon và Han So Hee đảm nhận.

Park Seo Joon đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn thành công cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh như Fight For My Way, Thư Ký Kim Sao Thế, Cảnh Sát Tập Sự... Mới đây, anh còn tham gia bộ phim Hollywood The Marvels, đồng hành cùng siêu anh hùng Captain Marvel của MCU. Gyeongseong Creature còn là một bộ phim đặc biệt bởi nó đánh dấu sự trở lại ở màn ảnh nhỏ của Park Seo Joon sau 3 năm kể từ Itaewon Class đình đám năm 2020.

Về phần Han So Hee, ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô cũng chứng tỏ năng lực diễn xuất với đa dạng vai. Han So Hee có thể xử lý ngon lành phim tình cảm như Nevertheless lẫn phim cần các phân cảnh hành động như My Name. Khán giả rất trông đợi Han So Hee sẽ còn mang đến những bất ngờ mới nào qua các vai diễn sắp lên sóng.

Trong Gyeongseong Creature, Han So Hee vào vai Yoon Chae Ok, một cô gái bắt buộc phải cải trang để đi tìm người mẹ mất tích của mình. Tình cờ, cô gặp Jang Tae Sang, do Park Seo Joon thủ vai, là một chủ tiệm cầm đồ và là người thu thập thông tin nổi tiếng khắp vùng Gyeongseong.

Tuy nhiên, giữa thời điểm đầy thử thách, Yoon Chae Ok và Jang Tae Sang phải đối mặt với một chủng tộc sinh vật quái dị được sinh ra bởi lòng tham của con người. Sự xuất hiện của sinh vật quái dị này khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng của phim càng trở nên hồi hộp, gay cấn, nhuốm màu sắc ma mị.

Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của một số diễn viên khác như Wi Ha Joon, Kim Hae Sook, Jo Han Chul và Claudia Kim. Diễn viên Wi Ha Joon - chàng cảnh sát của Squid Game sẽ vào vai Gwon Jun Taek, bạn thân của Jang Tae Sang và là một quân nhân. Mới đây, diễn xuất của Wi Ha Joon trong bộ phim truyền hình The Worst of Evil được khán giả khen ngợi là ấn tượng không thua kém nam diễn viên chính Ji Chang Wook.

Được biết, series phim Gyeongseong Creature dự kiến ra mắt với 2 phần. Phần đầu tiên ra mắt vào ngày 22/12/2023, trong khi đó phần thứ hai sẽ ra mắt vào ngày 5/1/2024. Đối với phần 1, nhà đài sẽ phát hành tổng cộng 10 tập, mỗi tập kéo dài 1 tiếng đồng hồ.

Khán giả có thể theo dõi Gyeongseong Creature phát sóng độc quyền trên Netflix.