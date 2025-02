Hà Nội chấm dứt mưa rét và tăng nhiệt mạnh, có phải mùa Hè năm nay đến sớm?

HHT - Những ngày mưa rét sắp kết thúc ở Hà Nội và toàn miền Bắc. Nhiệt độ sẽ tăng nhanh, tại Hà Nội có thể lên đến 30 độ C hoặc hơn. Liệu có phải mùa Hè năm nay đến sớm nên mới có nhiệt độ như vậy ở thời điểm này?

Đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc bắt đầu suy yếu ngay trong ngày hôm nay, 26/2, và gió Đông - Đông Nam thay thế cho gió mùa Đông Bắc. Vì vậy, có thể nói hôm nay là ngày rét kèm mưa (mưa rải rác, không liên tục) cuối cùng trong đợt này.

Từ mai, nhiệt độ toàn miền tăng mạnh. Tại Hà Nội, dù sáng mai trời có thể vẫn hơi rét nhưng đến trưa và chiều thì nhiệt độ lên đến 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là tăng 5 - 6oC so với nhiệt độ chiều nay. Các tỉnh thành lân cận thay đổi thời tiết tương tự.

Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nhanh trong vài ngày sau đó và dự báo chạm mức 30oC, thậm chí hơn, vào những ngày đầu tiên của tháng 3 (cao điểm là ngày 2 - 3/3, có thể cả ngày 4/3, hiện tại các mô hình dự báo đang hơi chênh nhau một chút về số ngày nóng trong đợt này).

Mới cuối tháng 2, đầu tháng 3 mà nhiệt độ đã cao như vậy có phải là bình thường không? Liệu có phải năm nay mùa Hè đến sớm?

Thực tế, nhiệt độ như thế là cao hơn hẳn so với trung bình của tháng 3 (trung bình nhiệt độ cao nhất của tháng 3 ở Hà Nội là 25oC). Đây là một đợt nóng đến sớm khá khác thường trong khu vực. Ở Trung Quốc cũng có dự báo rằng trong khoảng ngày 1 - 3/3, hàng trăm trạm khí tượng ở phía Đông và Nam Trung Quốc sẽ ghi nhận kỷ lục về mức nhiệt độ cao nhất ở thời điểm này của năm, có thể lên đến 37oC.

Tuy nhiên, chưa thể nói là mùa Hè năm nay đến sớm vì theo dự báo hiện tại, sau đợt nóng này, nhiệt độ hầu hết các ngày của tháng 3 ở Hà Nội đều ở mức trung bình như nhiều năm (20 - 24oC), có thể gần cuối tháng 3 mới có những ngày khá nóng nữa.