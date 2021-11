Hà Nội: Nhiều phụ huynh và học sinh mong muốn bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi vào lớp 10 THPT

HHT - Bấy lâu nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở khu vực Hà Nội thường được phụ huynh và học sinh cho là "căng" hơn cả thi đại học. Bởi chỉ tiêu vào công lập có hạn, muốn có suất vào một trường THPT tốt thì phải chịu sự canh tranh khá khốc liệt.

Năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngay từ đầu năm, học sinh Hà Nội chuyển sang hình thức học trực tuyến, áp lực đối với học sinh lớp 9 cuối cấp năm nay càng trở nên lớn hơn. Nếu đúng như kế hoạch, khoảng 7 tháng nữa kỳ thi vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra, thời điểm này các bạn học sinh lớp 9 đang cấp tốc hoàn thành chương trình học, đồng thời tập trung vào ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi.

Để giảm áp lực cũng như hỗ trợ học sinh có thể ôn luyện một cách bài bản, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phòng giáo dục ở Hà Nội đã lên kịch bản, xây dựng chương trình phù hợp cho học sinh.

Hiện tại, phụ huynh và học sinh cũng như các trường THPT đang chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thi môn thứ 4, tuy nhiên nhiều phụ huynh cũng như học sinh, thậm chí đại diện Ban giám hiệu của một số trường THCS bày tỏ mong muốn Sở GD&ĐT có thể xem xét không thi môn thứ 4, phần nào giảm đi áp lực học tập, lượng kiến thức ôn luyện cho các bạn học sinh, bên cạnh đó tập trung ôn tập kỹ 3 môn đã có trước: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Mai Trang (học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội) cho biết: "Tụi mình phải học trực tuyến suốt từ cuối năm học trước, hiện tại thì chưa biết bao giờ mới lại được học tập trung. Thi 4 môn lượng kiến thức rất nhiều, tự học ở nhà khá vất vả, nhất là với mình. Mình mong sớm có quyết định bỏ môn thi thứ 4 để giảm tải bớt lượng kiến thức cần học".

Cùng nỗi lo với Mai Trang, bạn Khánh An (học sinh trường THCS Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Do mình học khá chậm nên đứng trước một kỳ thi lớn, mình hoàn toàn không tự tin chút nào, thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ phải hạ bớt nguyện vọng xuống trường thấp hơn cho "an toàn". Nếu như tới trường học trực tiếp thì được các thầy cô khoanh vùng, kiểm tra kiến thức thường xuyên cũng đỡ lo, chứ giờ học trực tuyến ở nhà thấy "mông lung như một trò đùa", bạn bè cũng không gặp nhau để trao đổi bài vở được".

Cô Phạm Thảo - phụ huynh của bạn Khánh An cho biết: "Năm nay con học lớp 9, suốt từ đợt con học trực tuyến là cô mất ngủ thường xuyên. Thời gian thì có hạn lại thi tận 4 môn. Hôm trước cô có gặp gỡ một số phụ huynh cùng lớp con, mọi người đều mong sẽ giảm bớt môn thi thứ 4 cho các con đỡ vất vả. Dịch bệnh thế này, điều kiện học tập không đảm bảo, Sở nên giảm tải cho các con".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội nên đưa ra quyết định sớm để phụ huynh và các bạn học sinh đỡ lo âu, thấp thỏm, không nên để đến sát nút mới đưa ra thông báo.

Bà Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình (Hà Nội), cho rằng, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, có thể gần hết học kỳ I học sinh mới được đến trường. Do đó, bà Giang kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất hủy môn thi thứ 4, thậm chí chỉ nên thi tuyển vào lớp 10 gồm 2 môn Toán, Ngữ văn. Cách đây 2 năm, Hà Nội đã giảm môn thi thứ 4. Năm ngoái, thành phố rút ngắn thời gian làm bài thi nhưng năm đó, thời gian học trực tiếp ở trường khá nhiều.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông chia sẻ với báo chí: "Do lo lắng về hiệu quả học tập của học sinh nên hiện nay nhiều phụ huynh có con học lớp 9 trên địa bàn bày tỏ mong muốn được các trường tổ chức lịch dạy phụ đạo kiến thức 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh cho các con".

Tuy nhiên, nhằm giảm áp lực học trực tuyến cho học sinh, TP. Hà Nội chưa cho phép các trường dạy thêm buổi chiều cho học sinh nên về vấn đề này, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông phải xin ý kiến của Sở GDĐT. Bà Hằng cũng cho biết, thời gian tới, phòng sẽ triển khai lấy ý kiến phụ huynh về nguyện vọng có nên tổ chức thi môn thứ 4 hay không, sau đó đơn vị sẽ có đề xuất với Sở GD&ĐT.

Theo quan điểm của Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, với năm học đặc biệt, học trực tuyến kéo dài gần hết học kỳ I như năm nay, thành phố nên tính đến phương án bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh. Nếu không giảm hoặc không công bố sớm, học sinh vừa phải học vừa phải ôn tập tất cả các môn, học sinh sẽ vất vả và áp lực.