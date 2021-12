Hai cặp đôi K-Biz được thích nhất 2021: Ngoài Hyun Bin - Son Ye Jin, cặp thứ 2 gây bất ngờ

HHT - Trong số những cặp đôi K-Biz lộ diện năm 2021, khán giả Hàn đã chọn ra hai đôi uyên ương được yêu mến nhất. Ngoài Hyun Bin - Son Ye Jin quá đình đám thì cặp đôi thứ hai gây bất ngờ cực mạnh.

Kênh truyền hình cáp OBS TV đã khảo sát khán giả Hàn Quốc về cặp đôi showbiz mà họ yêu mến nhất năm qua và không có gì ngạc nhiên khi Hyun Bin - Son Ye Jin được gọi tên nhiều nhất. Sau khi trở thành “cặp đôi đầu năm” mà Dispatch khui ra vào ngày đầu tiên của năm 2021, Hyun Bin - Son Ye Jin nhanh chóng thừa nhận chuyện hẹn hò.

Từ đó đến nay, ai cũng biết rằng hai ngôi sao vô cùng hạnh phúc dù rất kín tiếng. Thậm chí, khán giả còn tin rằng Hyun Bin - Son Ye Jin đã là một đôi từ nhiều năm trước, không phải mới nảy sinh tình cảm từ đầu năm 2020 như cặp đôi tiết lộ. Hiện giờ, netizen đều mong Hyun Bin - Son Ye Jin sớm tổ chức đám cưới và về chung một nhà.

Cặp đôi được người Hàn yêu thích thứ hai mới thực sự gây bất ngờ: Lee Seung Gi và Lee Da In. Khi mới bị một trang tin khui chuyện hẹn hò, chuyện tình này đã bị phản đối vì nhiều người cho rằng Lee Da In không xứng với “con rể quốc dân” Lee Seung Gi. Nhiều người còn so sánh Lee Da In với bạn gái cũ của Lee Seung Gi là Yoona nhằm chứng tỏ Lee Da In thua kém về mọi mặt.

Lý do khiến bạn gái của Lee Seung Gi bị phản đối vì mẹ Lee Da In là nữ diễn viên Kyun Mi Ri từng bị tố cáo lừa đảo. Bởi vậy, khán giả không muốn một chàng trai hoàn hảo như Lee Seung Gi lại kết đôi với cô gái có vấn đề như Lee Da In. Nhưng bất chấp những lời chê trách, cặp đôi vẫn lặng lẽ bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị và dần dần, netizen Hàn Quốc đã thay đổi ý kiến. Giờ thì rất nhiều người đã sẵn sàng chúc phúc cho Lee Seung Gi và Lee Da In, mong hai người sớm làm đám cưới.