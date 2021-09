Hai dự án mới của Ji Chang Wook và Lee Dong Wook: Người bệnh nan y, kẻ làm siêu anh hùng

HHT - Trong khi Lee Dong Wook sẽ trở thành anh hùng trong dự án "Bad And Crazy" thì Ji Chang Wook đã xác nhận chuẩn bị ghi hình cho bộ phim "Tell Me Your Wish".

Nam diễn viên Lee Dong Wook vừa xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim truyền hình Bad And Crazy nói về đề tài siêu anh hùng, cùng với nữ diễn viên Han Ji Eun. Ngay khi công bố, dự án lập tức được khán giả chú ý vì là biên kịch Kim Sae Bom và đạo diễn Yoo Seon Dong cầm trịch. Bộ đôi này từng làm mưa làm gió với tác phẩm Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì vào năm 2020.

Bad And Crazy kể về Soo Yeol (Lee Dong Wook) - một người đàn ông ham mê vật chất. Nhưng vào một ngày nọ, một nhân cách khác tên K trong người anh trỗi dậy và thực thi công lý, không ngừng chiến đấu chống lại những kẻ tham nhũng. Han Ji Eun sẽ vào vai Hee Gyeom - nữ nhân viên cảnh sát phòng chống ma túy. Cô là một người khá nghiêm túc tại nơi làm việc, nhưng lại rất nổi loạn sau giờ làm. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của Wi Ha Joon và Cha Hak Yeon (VIXX).

Cũng trong cùng ngày, bộ phim Tell Me Your Wish đã hoàn thành phần casting chính thức và Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai nam chính, nên duyên cùng Sooyoung (SNSD).

Tell Me Your Wish là bộ phim nói về những người thực hiện nguyện vọng cuối cùng của những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Ji Chang Wook vào vai Yoon Tae Sik - chàng trai đã không còn ý muốn sống tiếp. Sooyoung vào vai Seo Yeon Joo - nữ y tá tràn đầy sức sống và có một sự ám ảnh nhất định về sức khỏe. Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Sung Dong Il trong vai đội trưởng tình nguyện Kang Tae Sik.

Thông tin này đã khiến người hâm mộ rất vui mừng vì sự trở lại của Ji Chang Wook, sau thời gian dài nam diễn viên phải tạm dừng hoạt động ghi hình để điều trị COVID-19. Tell Me Your Wish dự kiến sẽ khởi quay vào nửa cuối năm nay, do đạo diễn Kim Yong Wan thực hiện.