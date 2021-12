Hài hước như Mino: Lỡ để lộ nguyên ca khúc chủ đề cách đây 9 tháng mà không ai hay biết

HHT - Mino (WINNER) vừa trở lại đường đua K-Pop với full album thứ ba mang tên “TO INFINITY”. Mặc dù album lần này chứa 10 bài hát hoàn toàn mới nhưng có đến 4 ca khúc đã được Mino tiết lộ nội dung từ lâu, thậm chí, ca khúc chủ đề “TANG!” còn được Mino vô tình để lộ toàn bộ một cách hài hước.

Full album thứ 3 của Mino (WINNER) đã chính thức được phát hành vào ngày 7/12 vừa qua. Không làm người hâm mộ thất vọng, Mino tiếp tục tham gia sáng tác, viết lời và phối khí toàn bộ cả 10 ca khúc trong album. Bài hát chủ đề TANG! là bản Hip-Hop thể hiện tuyên ngôn: “Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để giành được tình yêu”.

Chuyện "thật như đùa" đó chính là trong khi công ty chủ quản của Mino - YG Ent đăng teaser chỉ "nhá hàng" một đoạn ngắn nhạc dạo thì chính chủ Mino lại spoil nguyên bài trong một lần livestream mà không hề hay biết.

Cụ thể, vào tháng 3 năm nay, tức là cách ngày phát hành album lần này khoảng 9 tháng, Mino đã livestream để vẽ tranh và giao lưu cùng người hâm mộ. Mặc dù đã đeo tai nghe nhưng do nhạc bật quá to nên Mino vô tình đã cho fan nghe nguyên ca khúc TANG! mà vẫn nhảy múa và vẽ tranh trong tâm thế ung dung. Đến tận ngày 7/12, khi bài hát được phát hành, người hâm mộ cũng mới nhận ra mình đã được nghe TANG! cách đây tận 9 tháng.

Không chỉ TANG! mà Mino còn spoil đến 3 ca khúc B-Side nằm trong album lần này là Pyramid vào năm 2018, Love in da car vào hồi đầu năm nay và Losing U trong concert MINO: MANIAC diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua.

Mino cũng đã trình bày ca khúc Losing U trong concert solo MINO: MANIAC vào ngày 19/11 vừa qua. Mino cho biết vì muốn người hâm mộ là người đầu tiên nghe ca khúc mới này nên Mino đã quyết định trình diễn Losing U trước khi ca khúc được phát hành.

2021 là một năm siêu bận rộn đối với Song Mino, nam idol đã tham gia nhiều chương trình giải trí như Show Me The Money 10, Sing again 2, Spring Camp..., tổ chức solo concert đầu tiên trong sự nghiệp, đóng quảng cáo, chụp tạp chí và chuẩn bị tham gia diễn xuất với bộ phim Seoul Vibe của Netflix. Mino chia sẻ: "Tôi muốn được TO INFINITY (tạm dịch: Tiến đến vô hạn - PV) giống như tên album vậy. Tôi mong đợi rất nhiều vào năm 2022 khi chúng tôi có thể cho các bạn thấy toàn bộ các thành viên WINNER".

Chưa từng khiến fan thất vọng bởi tài năng của mình, Mino cùng WINNER hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn trong tương lai.