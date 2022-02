Hai ngôi sao mới của phim "All Of Us Are Dead" (Ngôi Trường Xác Sống) gây tranh cãi

HHT - “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) gây tiếng vang, giúp dàn diễn viên trẻ của phim nổi tiếng nhanh chóng. Nhưng không may, những tranh cãi ồn ào và các tin đồn cũng nhanh chóng đến theo.

Bộ phim truyền hình All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) của Hàn Quốc trên Netflix đã gây bão thế giới sau khi công chiếu toàn cầu, chiếm lĩnh vị trí số 1 Top 10 Netflix tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Cùng với sự bùng nổ của phim, dàn diễn viên trẻ, bao gồm Yoon Chan Young và Cho Yi Hyun, đã đạt được thành công chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, thị phi theo đó cũng đến rất nhanh với hai diễn viên trẻ với một số cáo buộc và tin đồn.

Yoon Chan Young bị chỉ trích vì khinh thường nữ giới

Nam diễn viên 20 tuổi đã phải nhận nhiều chỉ trích sau khi một bài đăng xuất hiện trở lại, tố cáo ngôi sao mới nổi của All Of Us Are Dead là thủ phạm của một sự việc không mấy hay ho trong quá khứ.

Bài đăng đó được chia sẻ lần đầu vào năm 2016. Yoon Chan Young khi đó đang là học sinh, đã cùng ba người bạn nam của mình lập danh sách và xếp hạng các bạn học nữ và thậm chí cả giáo viên theo các tiêu chuẩn khác nhau. Bài đăng đề cập rằng đây là năm cuối cấp hai. Danh sách và bảng xếp hạng này khi phát tán đã khiến cả trường bị sốc.

“Các bạn nữ được xếp hạng theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Giáo viên đạo đức của chúng tôi yêu cầu thủ phạm ra mặt và phạt họ phải úp mặt vào tường đứng trong vài phút. Thủ phạm là Park Juhyung, Im Sehyun, Yoon Chan Young và Hong Jipyo. Đúng vậy, là diễn viên nhí Yoon Chan Young,” bài đăng viết.

Ngoài ra, bài viết đó được cho là có chứa một lá thư xin lỗi, và theo suy đoán là từ Yoon Chan Young. Lá thư nói rằng đó là một phần của một trò đùa, nhưng họ biết rằng họ đã vượt qua ranh giới và họ xin lỗi.

“Là người đứng đầu, tôi thực sự hối hận vì đã không ngăn cản họ và thậm chí còn hùa theo cùng làm trò đó với họ, tôi rất tiếc về điều đó. Tôi sẽ không lặp lại việc này lần sau. Tôi thực sự xin lỗi. Xin hãy cho tôi một cơ hội.”

Bài viết xuất hiện trên mạng vào năm 2016, nhưng khi đó không gây được chú ý. Nay khi Yoon Chan Young nổi tiếng với All Of Us Are Dead gần đây, nó đã được “đào” lại và bùng lên ngọn lửa chỉ trích. Hiện nam diễn viên cùng công ty chủ quản vẫn im lặng.

Trong All Of Us Are Dead, Yoon Chan Young thủ vai Lee Cheong San, một trong những nhân vật chính của phim. Đây là một nhân vật chính trực, dũng cảm, nhiều lần cứu bạn bè của mình thoát khỏi nguy hiểm khi zombie truy đuổi.

Trước khi nổi tiếng với All Of Us Are Dead, Yoon Chan Young được biết đến với tư cách diễn viên nhí và rất có tiềm năng khi trưởng thành. Một số phim anh đã tham gia là The King Loves, Doctor John, Do You Like Brahms?…

“Lớp trưởng” Cho Yi Hyun và tin đồn “ngậm thìa vàng”

Nữ diễn viên trẻ 22 tuổi Cho Yi Hyun cũng vướng vào một tin đồn sau khi nổi tiếng với All Of Us Are Dead.

Tin đồn này đã râm ran sau khi Cho Yi Hyun chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội, trong ảnh cô đang ở trong một căn hộ sang trọng. Những “cặp mắt đại bàng” của cư dân mạng liền suy đoán rằng Cho Yi Hyun sinh ra đã “ngậm thìa bạc”. Rằng cô là con gái của một gia đình rất giàu có, một tập đoàn tài chính, cha cô là giám đốc điều hành của một công ty lớn có trụ sở tại Seoul.

Thêm nữa, một số trang thông tin cũng nói rằng căn hộ nói trên là toà Mark Hills ở Cheongdam-dong, trị giá 8 tỷ KRW (khoảng 152 ngàn tỷ đồng).

Tuy nhiên, Cho Yi Hyun ngay lập tức thẳng thắn phủ nhận với tốc độ đáng ghi vào kỷ lục. Trên Instagram, Cho Yi Hyun giải thích đó không phải là nhà của mình, mà là của người khác.

Trong All Of Us Are Dead, Cho Yi Hyun vào vai lớp trưởng Choi Nam Ra, và là nhân vật nữ được yêu thích nhất. Không những xinh đẹp, người xem yêu thích nhân vật lớp trưởng của cô bởi tính cách lạnh lùng bên ngoài ấm áp bên trong, thông minh, và khi cần thì rất bản lĩnh. Chuyện tình gà bông của Cho Yi Hyun và Park Solomon trong phim cũng rất được yêu thích.

Trước All Of Us Are Dead, Cho Yi Hyun được biết đến với vai thực tập sinh y khoa Jang Yoon Bok trong Hospital Playlist. Sau đó, cô cũng xuất hiện với tư cách là một trong những diễn viên chính trong School 2021 của đài KBS.