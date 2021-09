Hai thành viên NCT 127 bất hòa, Chủ tịch Lee hô biến "Sticker" giải vây trong tích tắc

HHT - Jennie mở màn ra mắt solo bằng ca khúc thuộc thể loại Dance-Pop. Rosé khiến fan chìm đắm trong giai điệu Ballad của "Gone" hay biến hóa cá tính với sự kết hợp giữa ElectroPop, Pop-Rock, Synth-Pop với "On The Ground". Lisa lại cực ngầu trong "LALISA" với phong cách Hip-Hop. Vậy Jisoo sẽ thể hiện phong cách nào trong màn ra mắt solo?