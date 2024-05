Hai thí sinh tiếp theo của Miss Grand Vietnam 2024 là sinh viên, sắc vóc nổi bật

HHT - BTC Miss Grand Vietnam 2024 tung hai thí sinh tiếp theo của cuộc thi năm nay, tiếp tục là hai gương mặt mới. Hai cô bạn sinh năm 2004, 2005 nhận được sự tương tác lớn từ fan sắc đẹp nhờ sắc vóc nổi bật.

Dương Thị Hải My, sinh năm 2005, đến từ Hà Nội. Cô bạn hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hải My chia sẻ cô bạn mất mẹ từ khi còn nhỏ, khiến cho bản thân luôn tự ti, co mình lại và nhút nhát trước mọi thứ xung quanh. Nỗi sợ đó đã khiến bản thân Hải My nhiều lần vụt mất nhiều cơ hội.

Tham gia Miss Grand Vietnam 2024, Hải My mong muốn vượt qua nỗi sợ, bứt phá giới hạn bản thân và trân trọng cuộc sống. Cô bạn chăm chỉ tham gia các hoạt động cộng đồng, là thành viên Câu lạc bộ Đồ cũ là vàng - Thắp sáng tương lai, từng tham gia chương trình Đông ấm 2024 tại Hà Giang.

Nhan sắc của Hải My được khen có nét tương đồng với người đẹp Hà thành Doãn Hải My. Thậm chí còn được một số netizen nhận xét là sự cộng hưởng nhan sắc của ba người đẹp Kim Duyên + Nam Anh + Phạm Hương. Hải My sở hữu thân hình cao ráo với đôi chân dài miên man, được kỳ vọng sẽ toả sáng ở cuộc thi năm nay.

Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2004, đến từ Phú Yên. Cô bạn từng giành Á quân 1 cuộc thi Người mẫu Ảnh MITC 2022, giải Đồng và giải Xử lý tình huống hay nhất Hội thi Thuyết trình Hướng dẫn Du lịch trường ĐH Văn Hiến 2023.

Yến Nhi chia sẻ, trước đây cô bạn luôn tự tạo cho mình một rào cản tinh thần, mỗi khi tham gia hoạt động gì đó, Yến Nhi lại đặt rất nhiều câu hỏi: Nếu thất bại thì sao? Nếu như không có kết quả tốt thì sao?... và tự khiến mình mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực.

Tham gia Miss Grand Vietnam 2024, Yến Nhi đã sẵn sàng theo đuổi những đam mê của mình mãnh liệt hơn. Cô bạn cũng nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp nhờ sở hữu nhan sắc cá tính, hình thể khoẻ khoắn.