Haikyu!! trở lại với 2 dự án lớn sau thành công của "Trận Chiến Bãi Phế Liệu"

HHT - Sau cơn sốt của "Haikyu!!: Trận Chiến Bãi Phế Liệu", sắp tới thương hiệu thể thao đình đám này sẽ trở lại màn ảnh với hai dự án lớn, mang đến những trận đấu kịch tính mà người hâm mộ không nên bỏ lỡ.

Theo thông tin chính thức từ nhà phát hành, hai dự án tiếp theo của Haikyu!! sẽ bao gồm một phim chiếu rạp và một dự án truyền hình. Tác phẩm chiếu rạp có tên Haikyu!! The Movie: VS the Little Giant (tạm dịch: Đại Chiến Với Gã Khổng Lồ Tí Hon). Phần phim này tiếp tục theo chân đội bóng chuyền trường Karasuno tiến vào tứ kết giải đấu mùa xuân và đối đầu với trường Kamomedai. Đây sẽ là trận đấu mà Hinata Shoyo chạm trán Hoshiumi Kourai - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Bóng chuyền vốn là môn thể thao mà chiều cao đóng vai trò quan trọng trong lợi thế thi đấu. Hinata Shoyo là một cậu chàng sở hữu chiều cao khiêm tốn, vì vậy luôn gặp nhiều trắc trở trong thời gian đầu theo đuổi đam mê.

Hoshiumi Kourai cũng là một cầu thủ không mang lợi thế về chiều cao, nhưng đã khẳng định được năng lực và danh tiếng qua loạt chiến thắng áp đảo. Vì vậy, Hoshiumi là hình mẫu mà Hinata luôn ngưỡng mộ, đồng thời cũng là đối thủ cậu muốn vượt qua. Đây cũng là tinh thần chính của tựa phim.

Bên cạnh movie chiếu rạp, một phần phim ngắn đặc biệt tên Haikyu!! Where the Monsters Go (tạm dịch: Nơi Những Con Quái Vật Hướng Đến)cũng sẽ được trình làng khán giả. Phim xoay quanh trận đấu giữa Fukurodani và Mujinazaka, hai đội bóng chuyền trung học sở hữu những con "át chủ bài" hàng đầu Nhật Bản.

Fukurodani, với đội trưởng Kotaro Bokuto - một trong năm tay đập mạnh nhất, nổi bật với lối chơi ngẫu hứng và khả năng thích ứng cao. Trong khi đó, Mujinazaka có Wakatsu Kiryu, đối thủ ngang tài ngang sức với Bokuto, luôn thể hiện sức mạnh áp đảo tại giải quốc gia.

Dự án gần đây nhất của Haikyu!! là movie The Dumpster Battle (Trận Chiến Bãi Phế Liệu) đã đạt thành công vang dội kể từ khi ra mắt. Phim được công chiếu tại Nhật Bản vào ngày 16/2/2024, đạt tổng doanh thu tại nội địa 11,64 tỷ yên (khoảng 74,05 triệu USD), trở thành phim Nhật Bản có doanh thu cao thứ hai trong năm 2024.

Tại phòng vé Việt Nam, Haikyu!!: Trận Chiến Bãi Phế Liệu thu về hơn 12 tỷ đồng khi khởi chiếu vào tháng 5 năm ngoái. Cơn sốt từ movie trước là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của loạt phim này, trở thành động lực để dự án mới được đầu tư hoành tráng, hứa hẹn tiếp tục mang những pha bóng mãn nhãn và kịch tính hơn đến với khán giả.

