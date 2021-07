Hamlet Trương, Đông Nhi bị lậm trend "chị ong nâu" cũng không bằng phiên bản của Trang Hý

HHT - Bản cover đoạn nhạc thiếu nhi “Chị Ong Nâu Và Em Bé” bỗng chốc gây sốt mạng xã hội khiến sao Việt cũng phải "bắt trend".

Mới đây trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền clip cover ca khúc thiếu nhi đình đám một thời - Chị Ong Nâu Và Em Bé, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Thay vì tươi vui, hồn nhiên như phiên bản gốc, clip cover lại làm thành "chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu..." vô cùng sầu não. Thú vị là nhiều người cho rằng ai ca khúc chị cần nghe một lần là có thể ngâm nga, thậm chí khen bản phối mới giai điệu bắt tai, dễ thuộc.

Ngay sau đó, hàng loạt các bạn trẻ sử dụng lại đoạn nhạc mới này để thực hiện clip hài hước, vui nhộn. Dàn sao Việt không nằm ngoài "trend" khi sử dụng lại giai điệu "chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu..." này chia sẻ lên mạng xã hội.

Đầu tiên là Đông Nhi, ca sĩ đăng hình ảnh của bé Winnie đang tập ăn dặm cùng chú thích: "Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu/Chị ăn vui dữ vui dữ vậy ta". Trong khi Hamlet Trương than thở "Trong đầu tôi qua nay: chị ong nô nố nô nố nồ nô".

Tuy nhiên giọng ca Đến Bên Mưa hay chủ nhân hit Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới cũng phải đứng sau độ "lậm trend" lầy lội của cô nàng Trang Hý. Vốn nổi tiếng từ những video cover vui nhộn, màn cover "Chị ong nâu" lần này đúng là sở trường của cô. Diễn viên đã thực hiện một clip cover tương tự nhưng thay đổi hoàn toàn giai điệu, vẫn là lời của Chị Ong Nâu Và Em Bé nhưng nhạc lại là We Were In Love - ca khúc kết hợp đình đám của Davichi và T-ara.

Sau phiên bản "chị ong nâu thất tình", cộng đồng mạng còn sáng tạo ra phiên opera của bài hát Một Con Vịt. Với những màn sáng tạo này, nhiều người lo lắng sợ quên mất bản gốc và các em bé trong tương lai sẽ quen với "Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu" hay "Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp cạp cáp cap cap cáp". Dù vậy đây vẫn là một trào lưu thú vị, làm mọi người vui vẻ hơn trong mùa dịch này.

Thanh Phương