Han So Hee khiến fan Thái "tan chảy" vì không ngại quỳ gối ký tên cho người hâm mộ tại sân bay

HHT - Đáp lại sự chào đón của fan Thái Lan tại sân bay, Han So Hee đã nán lại nói chuyện, nhận hoa và ký tên cho người hâm mộ. Video cô quỳ gối ký tên vào một chiếc banner đang "viral" trên mạng xã hội vì sự ấm áp dành cho fan.

Mới đây, Han So Hee đã có mặt tại Thái Lan tại sự kiện triển lãm Her Time của thương hiệu đồng hồ OMEGA với tư cách đại sứ toàn cầu. Các ngôi sao đình đám của Thái Lan như Ann Thongprasom, Nicha Natthanicha, Win Methawin, Gulf Kanawut... cũng góp mặt trong sự kiện.

Không chỉ "gieo thương nhớ" với fan Thái Lan với nhan sắc xinh đẹp, cô còn khiến trái tim fan "tan chảy" bởi sự ngọt ngào, ân cần khi luôn tranh thủ dừng lại để nhận hoa và nói chuyện với fan.

Một clip ngắn lúc Han So Hee ký tên được fan đăng tải đang được chia sẻ rộng rãi trên Twitter. Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt chính là việc cô không do dự quỳ gối để ký tên vào tấm banner giữa sân bay.

Ở hầu hết các quốc gia châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc, việc quỳ gối được coi là hành động hạ mình, khi ai đó muốn thể hiện sự biết ơn hay cầu xin. Trong clip, nhân viên bên cạnh Han So Hee chỉ ngồi xổm, nữ diễn viên cũng có thể ngồi tương tự, nhưng cô lại chọn cách quỳ gối.

Cuối tháng 10, Han So Hee vừa hoàn thành ghi hình cho bộ phim Gyeongseong Creature. Đây là series phim sinh tồn mới, được chắp bút bởi biên kịch của Người Thầy Y Đức - Kang Eun Kyung. Gyeongseong Creature kể về bi kịch của một vùng đất vào mùa Xuân năm 1945. Park Seo Joon sẽ vào vai Jang Tae Sang, người đàn ông giàu có thống trị Bukchon bằng sự nhanh nhạy, sáng suốt và ranh mãnh độc nhất vô nhị. Trong khi đó, Han So Hee đóng vai Yoon Chae Ok - người phụ nữ mang định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời Tae Sang.