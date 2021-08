Han So Hee - "Tiểu Song Hye Kyo" có tuổi thơ bất hạnh, thành công đi kèm tai tiếng

HHT - Để có được thành công hiện tại, Han So Hee đã phải trải qua không ít những thăng trầm trong sự nghiệp khiến người hâm mộ không khỏi cảm phục lẫn xúc động trước nghị lực của nữ diễn viên.

Han So Hee đang là một trong những viên ngọc sáng của làng giải trí xứ Hàn. Mặc dù bỏ túi khá nhiều vai diễn nhưng tên tuổi của Han So Hee chỉ thực sự trở nên nổi tiếng khi tham gia bộ phim Thế giới hôn nhân với vai “tiểu tam” Da Kyung. Cô gây ấn tượng với người hâm mộ khi sở hữu một gương mặt khá lạ vừa có nét lai Tây, vừa có nét thanh thuần của người con gái châu Á.

Tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn tình yêu thương từ bố mẹ

Han So Hee sinh ngày 18/11/1994 tại Ulsan. Khi cô mới 5 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ dường như đã khiến Han So Hee mất niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc gia đình. Bằng chứng là khi được hỏi về quan điểm của nữ diễn viên sau khi đóng bộ phim Thế giới hôn nhân, cô đã không ngần ngại mà tiết lộ rằng có thể mình sẽ không kết hôn.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cô chuyển đến sống cùng bà ngoại của mình và được bà chăm sóc, dạy dỗ. Khi chứng kiến bà tuổi già sức yếu nhưng vẫn phải vất vả gồng gánh, bươn chải để nuôi cô, Han So Hee đã tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp bà thoát ra khỏi cuộc sống khó khăn này.

Nghị lực sống mãnh liệt

Khi vừa bước sang tuổi 20, Han So Hee đã khăn gói một thân một mình từ Ulsan lên thẳng Seoul, bắt đầu lập nghiệp chỉ với 300.000 won (khoảng 6 triệu VNĐ) với hy vọng có thể thay đổi cuộc đời. Vào thời điểm đó, cô không quen biết ai và phải tự kiếm sống bằng nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Sau đó, Han So Hee được nhận vào làm trong một quán bar, mỗi ngày đều phải làm việc tới khi Mặt Trời mọc.

Nữ diễn viên đã làm việc vất vả để trang trải cho cuộc sống trong khoảng hơn một năm tại quán bar. Trong thời gian này, với nhan sắc nổi bật, Han So Hee đã nhanh chóng gây chú ý qua loạt ảnh mà cô chia sẻ lên mạng xã hội. Từ đây cô nhận được lời mời làm người mẫu và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo cho một số sản phẩm như mỹ phẩm, thức ăn nhẹ, kính áp tròng…

Han So Hee cũng từng xuất hiện trong một số MV như Tell Me What To Do (SHINee), That Girl (Jung Yong Hwa),…

Sở hữu visual cực phẩm cùng với vóc dáng ấn tượng, không có gì bất ngờ khi cô được các nhà săn lùng ngôi sao để mắt đến.

Từ một người mẫu nghiệp dư, Han So Hee đã từng bước nỗ lực hết sức để cải thiện khả năng diễn xuất. Mặc dù kỹ năng còn nhiều hạn chế, thậm chí bị chê là “bình hoa di động” nhưng cô vẫn luôn cố gắng trau dồi bản thân mình để ngày một tiến bộ qua từng vai diễn.

Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ thì cuối cùng, thành công cũng đã mỉm cười với Han So Hee, vai diễn “tiểu tam” Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân đã chính thức thay đổi cuộc đời của So Hee.

Lúc thành công mỉm cười cũng là lúc tai tiếng bắt đầu kéo đến

Sau sự thành công của Thế giới hôn nhân thì những hình ảnh quá khứ của cô bất ngờ bị Knet "đào" lại. Những bức ảnh nữ diễn viên từng hút thuốc, xăm trổ khác xa với hình ảnh một cô gái ngoan hiền, thanh thuần mà hiện tại người hâm mộ đang yêu thích.

Với một xã hội mà cách nhìn nhận còn khá gay gắt về việc xăm trổ, hút thuốc như Hàn Quốc, không có gì ngạc nhiên khi loạt ảnh “thời nổi loạn” của cô nhận về nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả.

Vốn là người có bản tính thẳng thắn, Han So Hee đã không vòng vo chối bỏ mà trực tiếp thừa nhận quá khứ nổi loạn của bản thân. Cô cho rằng đó là sai trái, những điều trong quá khứ đó đã giúp cô hoàn thiện và trưởng thành hơn ở hiện tại. Cách giải thích của nữ diễn viên khiến ai cũng phải cảm thán vì quá ngầu.

Cô từng chia sẻ ý nghĩa hình xăm trên cánh tay của mình, một trong số đó là hoa bản mệnh tượng trưng cho bà ngoại của cô. Có lẽ đối với Han So Hee, bà ngoại là người mà cô yêu thương nhất nên cô đã quyết định xăm nó với tâm niệm rằng bà lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Tuy nhiên, sóng gió này qua đi, cơn bão khác lại kéo đến. Dường như tai tiếng vẫn không để yên cho cô gái này. Việc nữ diễn viên bị mẹ ruột lấy tên tuổi để lừa đảo đã khiến hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng.

Một cư dân mạng đã cho hay từ tháng 10/2015 tới tháng 8/2016, họ đều đặn góp tiền đầu tư hằng tháng cho mẹ của So Hee. Nhưng tới tháng 9/2016, mẹ cô đã biến mất cùng với số tiền là 10 triệu won (hơn 192 triệu VNĐ) mà họ đầu tư. Khi bị dọa kiện, mẹ cô mới chịu xuất hiện. Bà thừa nhận đã tiêu hết số tiền đó và hứa sẽ trả đủ khi con gái bà nổi tiếng. Sau này, mẹ cô có trả lại tiền nhưng theo kiểu nhỏ giọt rồi lại biến mất. Khi nhìn thấy Han So Hee trên truyền hình, nạn nhân đã rất tức giận và quyết định công khai mọi chuyện.

Han So Hee một lần nữa thẳng thắn, lên tiếng phản hồi về bài đăng tố cáo mẹ của mình. Cô công khai hoàn cảnh của bản thân trước công chúng và xin lỗi những người bị mẹ cô lừa đảo. Han So Hee cho biết bản thân đã thay mẹ trả rất nhiều khoản nợ nhưng mẹ cô vẫn không hối lỗi mà còn dùng tên cô để đi lừa đảo, điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nữ diễn viên cũng hi vọng sẽ không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh như cô nữa.

Khi những điều không hay kéo đến, tưởng chừng như nữ diễn viên sẽ gục gã nhưng cô vẫn mạnh mẽ vươn lên, từng bước vượt qua tai tiếng để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, tin chắc rằng một Han So Hee xinh đẹp, giàu nghị lực sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.