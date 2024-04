Hàng loạt nhãn hàng “ăn theo” album mới của Taylor Swift: Bà hoàng chiến dịch marketing

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) là chuyến tàu lượn siêu tốc càng về sau càng lắm cú lượn bất ngờ. Yoon Eun Sung sẽ dính chặt lấy Hong Hae In. Dù đã quên đi nhưng tiềm thức vẫn nhắc nhớ trái tim Hae In những cảm xúc mà cô dành cho Baek Hyun Woo. Bị tạm giam, luật sư Baek sẽ làm thế nào để cứu mình và lật đổ Yoon Eun Sung?