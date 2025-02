Hành khách trên chuyến bay của Qatar Airways phải ngồi cạnh người đã qua đời

HHT - Cặp vợ chồng hành khách đi trên chuyến bay của Qatar Airways đã có trải nghiệm độc nhất vô nhị nhưng chắc không ai muốn: Họ phải ngồi cạnh một hành khách đã qua đời suốt 4 tiếng đồng hồ. Tại sao lại có sự việc thế này?

Khi đi máy bay của những hãng hàng không lớn, hành khách luôn kỳ vọng có trải nghiệm thoải mái hết mức có thể. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng người Úc khi đi trên chuyến bay của Qatar Airways từ Melbourne (Úc) tới Doha (Qatar) đã phải ngồi cạnh một nữ hành khách đã qua đời trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Theo lời kể của cặp đôi Mitchell Ring và Jennifer Colin trong chương trình A Current Affair (Sự kiện hiện tại), khi chuyến bay đã bay được khoảng 10 tiếng, một nữ hành khách sau khi vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên gục xuống và qua đời.

Phi hành đoàn rất cố gắng hỗ trợ nhưng không thể thay đổi được gì.

Do vóc dáng to lớn của nữ hành khách không may, phi hành đoàn không thể đưa bà đi qua giữa các hàng ghế được. Mà họ thấy ông Ring và bà Colin đang ngồi ở hàng ghế gần đó, bên cạnh vẫn còn ghế trống, liền bảo ông bà “ngồi dịch sang” để họ đặt hành khách đã mất kia vào ghế mà trước đó ông Ring đang ngồi. Rồi tiếp viên lấy vài cái chăn trùm lên nữ hành khách đã qua đời.

Ông Ring và bà Colin được đề nghị ngồi yên tại chỗ, tức là bên cạnh người đã mất, trong suốt phần còn lại của chuyến bay chứ không được đổi chỗ.

“Tôi không thể tin rằng họ (phi hành đoàn) bắt chúng tôi ngồi yên tại chỗ, thật không hay ho gì!” - ông Ring nói - “Họ có trách nhiệm quan tâm tới tất cả hành khách cơ mà”.

Sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, Qatar Airways đã đưa ra lời chia buồn với gia đình hành khách đã mất. Đồng thời, họ công khai xin lỗi ông Ring và bà Colin.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), các phi hành đoàn phải làm theo những bước nhất định nếu trên chuyến bay có người qua đời. Theo đó, một khi có người được xác định là đã qua đời thì phi hành đoàn phải đặt người đó vào một ghế cách xa các hành khách khác. Nếu chuyến bay kín khách thì hành khách đã mất phải được đặt ở ghế ban đầu của người đó, không chắn các lối ra và lối đi giữa các hàng ghế.

Qatar Airways xác nhận rằng họ đang cố gắng liên lạc riêng với cặp vợ chồng hành khách bị ảnh hưởng trên.