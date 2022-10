Hành trình Mai Ngô ở Miss Grand Vietnam: Skill "kẻ chân mày" độc đáo, trở thành "Hoa hậu nhân sự"

HHT - Bên cạnh màn đăng quang thuyết phục của Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Mai Ngô cũng là cái tên khiến các fan “nói chuyện về nhiều”. Không chỉ đem đến những phần trình diễn mãn nhãn, Quỳnh Mai còn để lại nhiều ấn tượng khó quên trong hành trình của mình tại Miss Grand Vietnam 2022.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp Đoàn Thiên Ân đến từ Long An. Các Á hậu của cuộc thi lần lượt gọi tên Quỳnh Châu, Tuyết Như, Minh Thư và Quỳnh Mai. Trong đó, Á hậu 4 Mai Ngô đã trở thành tâm điểm của truyền thông và được giới hâm mộ sắc đẹp bàn luận liên tục về những ấn tượng mà người đẹp để lại.

Skill catwalk vẽ chân mày có 1-0-2

Mai Ngô là một trong những người đẹp "bung skill" sớm nhất chương trình. Ngay trong buổi trao sash từ BTC, cô nàng đã khoe những bước catwalk chắc chắn, tự tin. Người đẹp khiến cả khán phòng phấn khích khi pose dáng "vẽ chân mày" vừa hài hước, vừa đậm chất Mai Ngô. Liên tiếp sau đó, Mai Ngô tiếp tục áp dụng skill vẽ chân mày độc đáo của mình trong đêm thi Chung khảo và Chung kết.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến đánh giá lối catwalk của Mai Ngô thuộc Top những màn trình diễn có 1-0-2 của mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm từng là dancer, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn gây ấn tượng bởi những cú xoay người, đánh hông cuốn hút.

Bộ ảnh bikini cùng Hoa hậu Thùy Tiên

Chiến thắng hạng mục Best in swimsuit by fan vote, Mai Ngô có cơ hội chụp hình cùng đương kim Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bộ ảnh được tung ra ngay trước khi đêm Chung kết bắt đầu đã nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng từ người hâm mộ.

Không ít netizen xuýt xoa vì sắc vóc "kẻ tám lạng, người nửa cân" của Mai Ngô lẫn Hoa hậu Thùy Tiên. Cả hai người đẹp đều có sự kết hợp ăn ý và không ngần ngại tạo những dáng khó để có những bức hình ấn tượng.

Phần thuyết trình "nuốt mic" gây xúc động

Vượt qua hàng chục thí sinh để tiến đến Top 10, phần thuyết trình Hòa bình của Mai Ngô được các fan sắc đẹp đánh giá cao. Với câu hỏi "Hiện trạng bạo lực vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Tôi tự hỏi liệu không có chiến tranh đã thực sự hoà bình hay chưa?" cùng câu chuyện riêng khi là nạn nhân của bạo lực đã giúp Mai Ngô nhận được sự ủng hộ, yêu thích lớn từ người hâm mộ.

"Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng từ những người mà tôi chưa hề quen biết. Trải qua thời gian khó khăn đó, tôi có cái nhìn chân thật hơn về khái niệm của bạo lực. Bạo lực không chỉ bên ngoài mà còn ở bên trong chúng ta. Để đạt được hòa bình trọn vẹn, trước tiên chúng ta cần phải để nội tâm bình yên bằng việc yêu thương và xoa dịu tâm hồn bản thân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp từ chính mình và những người khác".

Với những màn thể hiện ấn tượng, nhiều fan sắc đẹp không khỏi tiếc nuối khi người đẹp chỉ "cán đích" ở vị trí Á hậu 4. Một trong những phần thi của Mai Ngô khiến dân tình tranh cãi chính là câu hỏi ứng xử Top 5. Á hậu Kiều Loan đã đặt câu hỏi cho Mai Ngô như sau: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không có việc làm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự. Theo bạn, hiện tượng này là như thế nào?".

Không ít người cho rằng đây là một câu hỏi khó và không phù hợp với phần thi ứng xử tại một cuộc thi hoa hậu. Thậm chí, một bộ phận lớn các fan sắc đẹp đùa rằng Mai Ngô đã xuất sắc đoạt giải Miss HR (Hoa hậu Tuyển dụng, Hoa hậu Nhân sự) khi phải trả lời một câu hỏi "đậm mùi" tuyển dụng nhân sự thay vì khai thác khía cạnh về tâm hồn và con người của thí sinh.