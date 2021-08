Hành trình sao nhí "Vườn Sao Băng" Nam Da Reum lột xác thành mỹ nam thế hệ mới của K-Biz

HHT - Với lối diễn xuất thần cùng ngoại hình ngày càng trưởng thành, Nam Da Reum xứng đáng là mỹ nam đang lên đáng gờm của màn ảnh xứ sở kim chi.

Nam Da Reum ra mắt lần đầu tiên với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim truyền hình đình đám Boys Over Flower (Vườn Sao Băng). Cậu bé 7 tuổi lập tức thu hút sự chú ý với vai diễn Yoon Ji Hoo lúc nhỏ.

Năm 12 tuổi, Nam Da Reum thử sức với phiên bản nhí của Ki Ha Myung trong bộ phim Pinocchio. Đối diện với Ha Myung trưởng thành, mang nhiều thăng trầm của thời niên thiếu (do Lee Jong Suk thủ vai), Da Reum hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn - một nhân vật mạnh mẽ với nội tâm phức tạp, dằn xé.

Trái ngược với những vai diễn có tuổi thơ dữ dội, bi thương như Wang Won trong The King In Love hay Junho trong Just Between Lovers, chàng trai Jae Chan của Khi Nàng Say Giấc giúp Da Reum chinh phục khán giả bởi lối diễn bất cần, tinh nghịch đầy mới mẻ.

Sự nổi bật về ngoại hình của Nam Da Reum cũng là một “điểm cộng” không hề nhỏ để được các nhà làm phim “chọn mặt gửi vàng”. Từ cậu bé đáng yêu của quá khứ, Nam Da Reum đã dần lột xác trên màn ảnh, mang đến những trải nghiệm visual mãn nhãn cho khán giả.

“Bỏ túi” gần 30 bộ phim truyền hình, điện ảnh lớn nhỏ, Nam Da Reum được giới chuyên gia đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Anh chàng liên tục “ẵm” giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải như APAN Star Awards 2015, MBC Drama Awards 2017, KBS Drama Awards 2018.

Năm 2020 là một năm đáng nhớ với Nam Da Reum khi anh chính thức trúng tuyển đặc biệt vào Đại học Chung Ang chuyên ngành Diễn xuất, khoa Sân khấu Điện ảnh.

Cuối tháng 7 vừa qua, Nam Da Reum đánh dấu sự trở lại của mình qua bộ web-drama The Great Shaman Ga Doo Shim (Thiếu Nữ Phù Thủy Quyết Đấu). Không còn là thời thơ ấu của bất kỳ ai, Da Reum đã có thể đồng hành xuyên suốt mạch phim với hình tượng Na Woo Soo - một nam sinh hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có, thành tích học tập cao ngất ngưởng, mang khả năng nhìn thấy linh hồn ma quỷ kỳ dị.

Với năng lực diễn xuất cùng nhan sắc đang trên con đường chạm "đỉnh cao visual", khán giả đặt kỳ vọng Nam Da Reum có thể trở thành thế hệ mỹ nam tiếp theo khuynh đảo màn ảnh Hàn.