Harry “phơi bày sự thật” về Hoàng gia Anh: Cáo buộc Hoàng gia cố ý "bôi nhọ” Meghan Markle

HHT - Đúng như những gì mà truyền thông đã dự đoán, Hoàng tử Harry tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào Hoàng gia Anh, mỗi lần lại càng thẳng thừng và “không nương tay” hơn. Trong tập phim tài liệu vừa được phát sóng, Harry công khai nói rằng gia đình anh đã “bôi nhọ” vợ anh, đồng thời cũng dùng một từ mà Meghan đã dùng để nói về Hoàng gia.

Trong đòn tấn công rất sốc nhằm thẳng vào Hoàng gia, mà lần này không khác gì nhằm thẳng vào Nữ hoàng, Hoàng tử Harry đã công khai nói rằng gia đình anh cố ý “bôi nhọ” Meghan Markle.

Trước khi tập phim được phát sóng, truyền thông ở Anh đã dự đoán rằng Harry sẽ còn tiếp tục thả thêm “những quả bom sự thật”, và sự thể vừa diễn ra đúng như thế.

Trong tập phim thuộc loạt phim tài liệu The Me You Can’t See (Con người tôi mà bạn không thể thấy), Harry đã nói về nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, như khủng hoảng tâm lý sau khi mẹ anh mất, vợ anh từng muốn tự tử khi đang mang bầu…

Và theo Harry, thì nỗi đau của Meghan là do lỗi của chính gia đình anh.

Harry nói: “Trước khi cuộc phỏng vấn với Oprah được phát sóng, thì vì những tiêu đề trên báo chí, và vì những nỗ lực kết hợp của cả Hoàng gia lẫn truyền thông nhằm bôi nhọ cô ấy, nên tôi đã bị tỉnh giấc giữa đêm vì Meghan đang úp mặt vào gối để khóc, do cô ấy không muốn làm tôi thức giấc, vì tôi đang phải chịu đựng rất nhiều rồi… Thật đau lòng… Cô ấy cứ khóc và khóc và khóc”.

Khi nhắc đến Hoàng gia, Harry đã dùng từ The Firm, cũng là từ mà Meghan dùng để nói về gia đình chồng khi cô tham gia cuộc phỏng vấn hồi tháng 3.

Từ The Firm (công ty/ tập đoàn) là “biệt danh” không chính thức của Hoàng gia Anh. Harry và Meghan dùng từ này có lẽ với ý nói rằng Hoàng gia là một hệ thống lâu đời và cố kết, người ngoài không dễ gì biết được chuyện bên trong. Ngoài ra, truyền thông cũng nhắc đến cụm từ Firm of Eight (tập đoàn/ nhóm 8 người), là một “nhóm nội bộ” thuộc The Firm để đại diện cho Hoàng gia trước công chúng.

“Bộ 8” này gồm 8 người, đứng đầu là Nữ hoàng, ngoài ra là vợ chồng Thái tử Charles - Camilla, Công chúa Hoàng gia (Vương nữ Vương thất) Anne (con gái của Nữ hoàng), Vương tử Edward (con út của Nữ hoàng) và vợ là Sophie, cùng vợ chồng William - Kate. Có thể thấy, nhà Harry không thuộc “nhóm bộ 8” này.

Truyền thông ở Anh và Úc nhận định, việc Harry công kích The Firm cũng không khác nào việc anh nhằm vào Nữ hoàng - là người đứng đầu “tập đoàn” đó?

Tập phim tài liệu mới này được phát sóng chỉ vài ngày sau khi Harry tham gia một podcast, trong đó nói rằng việc sống ở Hoàng gia “như sống trong sở thú”.

Hoàng gia Anh hiện tại chưa đưa ra phản hồi.

Kim Anh