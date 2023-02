"Hạt giống V-Pop" CHICHA22: Một chiếc xe âm nhạc, hai người cùng lái sẽ ra sao?

HHT - CHICHA22 là sự kết hợp của bộ đôi ca/ nhạc sĩ Gen Z nổi bật hiện nay: CHARLES. và Kim Chi Sun. Khi hai cá tính rất riêng cùng “cầm lái”, chiếc xe âm nhạc CHICHA22 hứa hẹn sẽ là ứng cử viên sáng giá trên đường đua V-Pop năm 2023.

Trước khi đồng hành cùng nhau trong âm nhạc lẫn tình yêu, hai mảnh ghép của CHICHA22 đã có những thành công nhất định. Cặp đôi tham gia sáng tác và góp mặt với vai trò sản xuất âm nhạc cho album CONG của Tóc Tiên. Hiện tại, ca khúc Like This Like That đánh dấu lần đầu kết hợp giữa CHICHA22 và Tóc Tiên x tlinh đang giữ vị trí #14 Âm nhạc Thịnh hành YouTube.

CHARLES. cũng là người đã chấp bút cho ca khúc Cao Gót của Soobin Hoàng Sơn và Hoa Cúc Dại (nhạc phim Thanh Sói). Mới đây, CHICHA22 cho ra mắt album vật lý với tên gọi Keys To The Sun, gây ấn tượng bởi sự chỉn chu về hình ảnh và màu sắc âm nhạc thời thượng nhưng không kém phần “độc lạ".

CHICHA22 là cái tên khá đặc biệt, có thể hiểu là chữ cái ghép từ tên của hai bạn. Còn số 22 là như thế nào?

CHICHA22: Số 22 là cột mốc đánh dấu thời gian thực hiện dự án này. Năm 2022, thời điểm bọn mình nhận ra cả hai đã có đủ sự “từng trải”, có được tự tin để làm nhiều thứ mới lạ mà chưa bao giờ thực hiện. Cũng trong năm ngoái, bọn mình được gặp gỡ nhiều người hơn, thu thập thêm nhiều kỷ niệm thú vị hơn. Hai đứa cũng học được cách hiểu bản thân mình muốn gì. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm tụi mình chỉ cùng nhau CHICHA một lần thôi nhé, sự kết hợp này còn dài dài dài.

Lúc mới gặp, hai bạn có nghĩ mình sẽ nên duyên với nhau trong âm nhạc?

CHARLES.: Tự nhiên nó đến là nó đến à! Hai đứa lướt qua nhau khi cùng thực hiện một dự án âm nhạc mang tên Backstage 11. Lúc đó CHARLES. thường giúp Kim Chi Sun “set up” âm thanh cho chương trình nên quen biết nhau luôn.

Kim Chi Sun: Sau đó lại gặp nhau trong các show khác, nhiều lần hỗ trợ nhau trong nhiều dự án cá nhân. Rồi từ bạn làm chung tới bạn đồng hành. Đồng hành từ âm nhạc rồi bây giờ đồng hành trong tình yêu. Kết hợp hai thứ quan trọng đó, tụi mình lập thành một ban nhạc.

Có hình mẫu “duo” nào trong âm nhạc mà hai bạn hướng đến không? Ví như Daft Punk hay Trouble Maker, AKMU?

CHICHA22: Daft Punk hay Trouble Maker thì có màu sắc âm nhạc mang hơi hướng Electronic, Dance khá giống với nhiều sản phẩm của tụi mình. Còn AKMU thì nhí nhố giống cả hai. Nhưng thật ra tụi mình không có một hình mẫu nhất định nào cả.

Dự định của mình cũng khác các nhóm duo kể trên khi cả hai vẫn sẽ tiếp tục những hành trình solo của mình.

CHICHA22 sẽ như một hòn đảo, khi cả hai muốn thả mình vào trong âm nhạc cùng nhau thì sẽ lên đó sáng tác. Khi nào thỏa mãn rồi sẽ bơi về bờ để thực hiện dự án riêng.

Là hai người đang yêu nhau, điều đó có được tính là lợi thế không?

CHICHA22: Lợi thế duy nhất là tụi mình sẽ tìm thấy được sự ăn ý dễ hơn và có chút nhường nhịn nhau. Tình yêu gắn kết cả hai lại với nhau nên sự kết nối trong âm nhạc tựa như sự kết nối trong tâm hồn của bọn mình vậy. Vì khi yêu, thì bạn sẽ phải tôn trọng lẫn nhau và cùng làm cho đối phương trở nên tốt hơn.

Vậy những lần cãi nhau vì không tìm được tiếng nói chung chỉ đếm trên đầu ngón tay hay như "cơm bữa"?

CHARLES: May mắn là hai đứa sẽ luôn chú trọng vào ý tưởng, góc nhìn của đối phương để bù trừ nhau. Cũng vì vậy mà trong quá trình sản xuất, ai cũng sẽ góp ý một cách chân thành nhất mà không sợ mâu thuẫn hay cãi cọ.

Kim Chi Sun: Tụi mình không phải cặp đôi lý tưởng, êm ấm gì đâu, hai đứa vẫn cãi cọ nhau như thường. Nhưng trong âm nhạc thì lại khá hợp và hiểu ý nhau. Hình như vậy thì Keys To The Sun mới được trình làng không nhỉ? (cười)

Chủ đề chính của album Keys To The Sun là tuổi trẻ?

CHICHA22: Đúng vậy, bọn mình đã đưa hết cả quãng đường thanh xuân vào từng bài hát trong album Keys To The Sun. Vui có, buồn có, nổi loạn cũng có, khao khát tự do cùng những ngốc nghếch cũng được trộn lẫn trong từng giai điệu.

Khắc họa thời gian đó trong album đầy màu sắc chính là mong muốn lớn nhất của CHICHA22.

Để rồi khi cảm nhận từng giai điệu, từng câu chuyện mà bọn mình làm nên, thì chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra bản thân mình ở trong đó. Ai rồi cũng sẽ trải qua nhiều nỗi lo vô cùng, vấn đề cơm ăn áo mặc hay không có động lực để cố gắng. Để rồi khi tận lực trải qua tất cả thì những chuyện đó chỉ là một cơn gió nhẹ tênh.

Từ đứng sau thực hiện sản phẩm của các nghệ sĩ khác, đến solo rồi thành lập nhóm như bây giờ, hai bạn đã thực sự “phá kén" chưa?

Kim Chi Sun: Đã đi hát nhiều năm rồi nhưng đến tận bây giờ, Kim Chi Sun mới có một album hay một buổi ra mắt. Cột mốc này như đánh dấu hai đứa đã thực sự bước ra vòng tròn an toàn của bản thân. Dám nghĩ - dám làm - dám thử thách để từng bước thực hiện ước mơ của tụi mình.

CHARLES: Nhưng khi làm cho mình hay ai cũng vậy, CHARLES. và Kim Chi Sun luôn đặt cả tâm hồn mình vào âm nhạc. Vì chỉ khi như thế thì những gì “output" mới thật sự chất lượng, người nghe mới cảm nhận rõ được cái tôi của người nghệ sĩ.