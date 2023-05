Hậu "Guardians of the Galaxy Vol.3", vệ binh nào sẽ tiếp tục trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel?

HHT - Bom tấn mở màn mùa Hè 2023 của Marvel không chỉ là màn chia tay ngập nước mắt và nụ cười của biệt đội Vệ Binh Dải Ngân Hà sau gần 10 năm xuất hiện trên màn ảnh mà còn là lời tạm biệt của những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với vũ trụ điện ảnh này.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 được xem là phần phim khép lại cuộc hành trình của đội hình Vệ Binh Dải Ngân Hà quen thuộc tại Vũ trụ điện ảnh Marvel cùng với sự ra đi của “cha đẻ” James Gunn. Bên cạnh vị đạo diễn tài năng, minh tinh Zoe Saldana (vai Gamora) cũng cho biết đây sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trong một bộ phim của MCU.

Không chỉ riêng Zoe, Dave Bautista cũng xác nhận anh sẽ không tiếp tục đảm nhận vai Drax the Destroyer trong tương lai. Ở đoạn kết của Vệ Binh Dải Ngân Hà 3, phiên bản đến từ Đa vũ trụ của Gamora đã quyết định quay trở về với băng cướp Ravagers, còn Drax ở lại Knowhere để nuôi dạy những đứa trẻ mới.

Tương tự như Gamora và Drax, Nebula và Mantis cũng có cho mình một hành trình mới sau những sự kiện đã xảy ra ở phần 3. Mantis - em gái cùng cha khác mẹ của Star-Lord đã lên đường đi chu du vũ trụ nhằm chinh phục những loài sinh vật mới. Còn Nebula lại lựa chọn Knowhere làm nơi dừng chân để cùng với Drax xây dựng một cộng đồng mới cho những cư dân do chính High Evolutionary tạo ra. Tuy nhiên, cả Karen Gillan (vai Nebula) và Pom Klementieff (vai Mantis) vẫn chưa tiết lộ với người hâm mộ về tương lai của mình tại MCU.

Ở một diễn biến khác, Chris Pratt chia sẻ với Total Film Magazine rằng anh sẽ còn tiếp tục gắn bó với nhân vật Peter Quill/Star Lord. Kết phim, Quill đã tạm thời rời đội hình và trở về Trái Đất để chăm sóc ông ngoại sau hơn 30 năm lưu lạc ngoài vũ trụ, đồng nghĩa rằng khả năng trở lại của anh là điều chắc chắn. Thế nhưng, điều này chỉ diễn ra khi Marvel Studios tôn trọng những gì James Gunn đã xây dựng qua 3 phần phim Guardians of the Galaxy.

“Sẽ rất lạ lẫm khi câu chuyện về Star-Lord được phát triển mà không có sự tham vấn từ James. Anh ấy đã xây dựng mọi thứ rất xuất sắc trong ba phần của loạt phim. Anh ấy viết kịch bản, chỉ đạo, đưa ra những đóng góp về âm nhạc cho bộ phim. Tất cả đều dựa trên sự sáng tạo độc nhất của anh ấy. Vì vậy, để câu chuyện về nhân vật này có thể tiếp tục một cách hợp lý thì không thể bỏ qua những gì anh ấy đã đóng góp trong 3 phần phim này,” Chris Pratt chia sẻ.

Trên thực tế, Chris đã có kinh nghiệm đảm nhận nhân vật Star-Lord được phát triển bởi các đạo diễn khác ngoài James Gunn. Điển hình như Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) do Joe và Anthony Russo làm đạo diễn, hay Thor: Love and Thunder (2022) do Taika Waititi chỉ đạo, dù không phải là nhân vật chính.

Tuy nhiên, điều này cũng là tín hiệu khả quan cho thấy những hướng đi mới tiềm năng cho các nhân vật còn ở lại, kể cả khi không có sự can thiệp và cố vấn bởi James Gunn.

Đội hình Guardians of the Galaxy mới sẽ do Rocket Raccoon (Bradley Cooper lồng tiếng) làm thủ lĩnh, Groot (Vin Diesel lồng tiếng) vẫn theo sau cùng Kraglin (Sean Gunn đóng) và Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova lồng tiếng) đã trở thành thành viên chính thức. Nhưng hai "ma mới" của đội mới đều thuộc hàng "thú dữ": Adam Warlock (Will Poulter đóng) và Phyla-Vell.

Như đã biết, Adam Warlock là con trai của nữ hoàng Ayesha và là cá thể siêu việt nhất chủng tộc Sovereign. Tuy lớn xác, nhưng Adam thực chất vẫn còn là một đứa trẻ mới sinh. Việc High Evolutionary lôi anh ra khỏi chiếc kén sớm trước khi quá trình phát triển hoàn chỉnh chính là gợi ý cho việc anh sẽ có một tương lai "bất ổn". Bởi trong nguyên tác Marvel, sau nhiều sự kiện, Adam Warlock hùng mạnh đã trở nên đa nhân cách và nhân cách ác mang tên "Magus" là một nỗi kinh hoàng cho toàn vũ trụ.

Thế còn thành viên nhỏ tuổi mang mái tóc trắng do High Evolutionary tạo nên? Cô bé chính là siêu anh hùng Phyla-Vell - một Vệ Binh nổi tiếng với siêu sức mạnh cùng thanh kiếm Oblivion làm vũ khí. Có thể nói tóm gọn rằng, cô cũng từng được gọi là "Captain Marvel" trong nguyên tác vào một thời điểm nhất định. Thế nhưng, chắc chắn rằng lần trở lại của Phyla-Vell sẽ không phải do diễn viên nhí Kai Zen tiếp tục đảm nhận mà sẽ là một diễn viên lớn tuổi hơn để phù hợp với chất người lớn của Guardians of the Galaxy.