Hậu ồn ào "hình ảnh phản cảm", tlinh tiếp tục phản pháo cực gắt trên mạng xã hội

HHT - Sau loạt ảnh bị cho là "phản cảm" trên mạng xã hội, tlinh vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Vừa qua, tlinh nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều khi đăng tải loạt ảnh bị cho là "phản cảm" lên Instagram. Đa số khán giả cho rằng việc nữ rapper thể hiện cá tính của bản thân là dễ hiểu. Tuy nhiên, hiện tại tlinh đã là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất định đến giới trẻ nên cần cẩn trọng trong việc chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong lúc tranh cãi nổ ra, tlinh tiếp tục đăng tải loạt Story nêu quan điểm cá nhân về sự việc trên. Cụ thể, tlinh so sánh phản ứng của khán giả với hai ca khúc ghệ iu dấu của em ơi (tlinh) với ca khúc Hit Me Up (Binz) và cho rằng netizen đang khắt khe hơn với sự thể hiện của cô. "Đều là nội dung về yêu đương, thân thiết với người yêu nhưng ca khúc của tôi lại là 'nhạc rác' và có nội dung sáo rỗng".

"Tôi viết nhạc để chia sẻ suy tư của bản thân rồi bỗng trở thành nhà hoạt động nữ quyền và phải có trách nhiệm với các chị em. Nếu tôi làm gì phản cảm là không còn yêu phụ nữ nữa, đây là 'thuật toán' của cộng đồng mạng" - tlinh bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Cuối cùng, tlinh khẳng định bản thân vốn có tính cách thoải mái, "xởi lởi, vui vẻ" và thích có những tương tác dí dỏm trên mạng. Đồng thời, nữ rapper trích dẫn lời bài hát "yêu không ép tùy tâm" (ghệ iu dấu của em ơi) và hy vọng netizen sẽ có cái nhìn ít khắt khe hơn đối với mình.

Những chia sẻ của tlinh tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Một số người hâm mộ đồng ý quan điểm của nữ rapper, một số khác vẫn nêu quan điểm về việc tlinh cần giữ hình tượng vì cô đã là người của công chúng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tlinh phản pháo trước những tranh cãi của cộng đồng mạng. Trước đó, nữ rapper cũng nhiều lần đáp trả đồn đoán về chuyện tình cảm của tlinh cùng rapper wxrdie hay những bình luận "kém duyên" về việc cô thay đổi phong cách ăn mặc.