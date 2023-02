Hậu ra mắt "Like This Like That", Tóc Tiên và Touliver khẳng định: "Chẳng hề thay đổi"

HHT - Trong những bức ảnh đánh dấu kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Tóc Tiên và Touliver không chỉ khiến netizen ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp mà còn là thần thái, vóc dáng ngày càng "đỉnh" hơn xưa.

Mới đây, Tóc Tiên đã chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh kỉ niệm 3 năm kể từ ngày đám cưới (20/2) của nữ ca sĩ và "phù thủy âm nhạc" Touliver. "Mượn lời" câu hát trong MV Like This Like That vừa ra mắt, nữ ca sĩ hạnh phúc khẳng định: Like this like that, we chẳng hề thay đổi (tạm dịch: Thế này hay thế kia, chúng ta chẳng hề thay đổi).

Bên cạnh đó, trên Story Instagram, giọng ca 906090 cũng đăng hình ảnh ghi lại ngày kỷ niệm trong từng năm: 2020, 2021, 2022 và 2023. Trong những bức ảnh, Tóc Tiên và Touliver chẳng những không thay đổi về độ tình cảm mà ngoại hình cả hai còn ngày càng "chất lượng" hơn. Nữ ca sĩ khiến netizen vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ khi mặc "vừa in" váy cưới sau 3 năm cùng nhan sắc thăng hạng theo thời gian.

Bên cạnh niềm vui kỷ niệm ngày cưới, ngày 19/2 vừa qua, Tóc Tiên cũng đã có "phát súng đầu tiên" trong âm nhạc để khởi động năm mới với MV Like This Like That. Giọng ca 906090 và tlinh đã hóa thân thành 2 nữ thần Cupid cực đáng yêu với "nhiệm vụ" theo dõi chuyện tình của cặp đôi trái dấu: CHARLES. - Kim Chi Sun.

Trong MV Like This Like That, tạo hình của Tóc Tiên - tlinh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi độ “hợp cạ” và cực trendy. Nếu tlinh trung thành với hình ảnh nghệ sĩ Gen Z tự tin trong bộ cánh “độc - lạ” lấy cảm hứng từ… con cua, mái tóc hình 2 trái tim hay layout trang điểm ấn tượng thì Tóc Tiên lại gây bất ngờ bởi phong cách thời thượng cùng nguồn năng lượng phóng khoáng, trẻ trung.

Trong lần đầu tiên kết hợp cùng bộ đôi producer CHARLES., Kim Chi Sun và tlinh, Tóc Tiên đã có màn chạm ngõ chính thức với thể loại Pop R&B khá thành công. Từ EP Yêu Rồi Yêu Rồi Yêu đến album CONG, giọng ca 906090 không ngừng hợp tác với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau.

Tóc Tiên nhận thấy lợi thế của dàn “tân binh khủng long” hiện tại chính là “Gen Z rất tự do sáng tạo và rất mạnh mẽ trong cách thể hiện ý kiến cá nhân”. Chính điều này đã giúp quá trình giao tiếp, trao đổi và thấu hiểu trong công việc giữa 2 thế hệ nghệ sĩ được diễn ra một cách “mượt mà” hơn.