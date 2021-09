Hậu trường “Squid Game”: Búp bê siêu bự dọa người, nam chính Lee Jung Jae "chạy" khỏi game

HHT - Chương trình thực tế sống còn dành riêng cho các rapper "Show Me the Money" chính thức trở lại với mùa thứ 10. Á quân và Quán quân của mùa 4 "Show Me the Money" Song Mino (WINNER) và Basick đã có màn tái ngộ với tư cách "giám khảo - thí sinh" ngay từ teaser của tập đầu tiên khiến netizen thích thú.