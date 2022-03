Hẹn Hò Chốn Công Sở: Biên kịch là fan BTS, Ahn Hyo Seop là đồng đội với "tình địch"

HHT - Bộ phim “Hẹn Hò Chốn Công Sở” (A Business Proposal) nổi đến mức ngay cả JungKook (BTS) cũng xem. Khi bộ phim trở nên nổi tiếng, các chủ đề ngoài màn ảnh rất được quan tâm, và đây là một số điều thú vị có thể bạn muốn biết!

Biên kịch là ARMY cứng cựa

Rất nhiều người đang theo dõi Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal), các nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Khi JungKook (BTS) giao lưu với các fan trên Instagram, một số fan đã “giới thiệu” Hẹn Hò Chốn Công Sở, không ngờ JungKook trả lời rằng mình đã xem rồi, khi đó phim đang trong tuần chiếu tập 7 và 8.

Đạo diễn Hẹn Hò Chốn Công Sở sau đó đã vui mừng nhắc lại việc này và cảm ơn JungKook trên mạng xã hội. Đạo diễn cũng tiết lộ rằng biên kịch của phim là fan cứng của BTS, và nhờ JungKook mà biên kịch đã luôn “yêu đời và hạnh phúc”. Đồng thời cũng “bật mí” rằng trong các tập sau của Hẹn Hò Chốn Công Sở, một lời thoại về sự đẹp trai của JungKook sẽ xuất hiện. Và điều đó đã xảy ra ở tập 10, khi Hye Ji tò mò hóng chuyện hẹn hò trong công ty: “Trợ lý Cho? Người đẹp trai như JungKook á? Ai đang hẹn hò với anh ấy vậy?”

Không những vậy, trong tập 9 của Hẹn Hò Chốn Công Sở, hai bài hát đình đám của BTS là Blood Sweat & Tears và Dynamite cũng được “cover” lại vài câu hát và cả vũ đạo. Đó là khi Phó phòng Gye trổ tài mời rượu “chim thủy tổ” Kang Tae Moo. Đây cũng là một trong những phân cảnh hài hước nhất của hai tập 9 và 10 phát sóng tuần này.

Ahn Hyo Seop và “tình địch” từng là đồng đội

Trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, đầu bếp Min Woo (Song Won Seok) là “tình địch” lớn nhất của “chim thủy tổ” Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) bởi Shin Ha Ri yêu đơn phương anh chàng này trong suốt 7 năm. Đầu bếp Min Woo đã nhiều lần khiến Kang Tae Moo nếm mùi “dấm chua” ghen tuông.

Mặc dù trong phim đóng vai hai chàng trai có mối quan hệ không mấy dễ chịu, nhưng trên thực tế Ahn Hyo Seop và Song Won Seok từng là “đồng đội” của nhau. Cả hai từng ở cùng trong một nhóm nam do Starhaus Entertainment thành lập vào năm 2015, tên One O One. Nhóm có 4 thành viên với chiều cao trung bình là 1m80, đã từng tổ chức fan meeting tại Hồng Kông.

Trước Hẹn Hò Chốn Công Sở, Ahn Hyo Seop và Song Won Seok cũng đã đóng với nhau ở các phim khác: Đóng hai anh em trong My Father Is Stranger, đóng cận vệ - nhà chiêm tinh trong Lovers of The Red Sky. Mặc dù nhân vật đầu bếp Min Woo gây khó chịu và bị khán giả ghét bỏ, nhưng Song Won Seok thì không ai nỡ ghét.

Kim Se Jeong và Seol In Ah từ đối thủ thành chị em tốt

Vai diễn trong Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì giúp sự nổi tiếng của Kim Se Jeong tăng vọt, và Hẹn Hò Chốn Công Sở giúp cô thăng hạng. Nữ phụ Seol In Ah trong vai Jin Young Seo cũng rất được yêu thích nhờ xinh đẹp, tính cách đơn giản và dễ thương; lượng follow trên IG của cô sắp tăng gấp đôi và vượt quá 3 triệu người nhờ hiệu ứng của Hẹn Hò Chốn Công Sở.

Hẹn Hò Chốn Công Sở không phải là lần đầu tiên Kim Se Jeong và Seol In Ah hợp tác với nhau. Trước đó, cả hai từng đóng chung trong School 2017. Trong phim, hai nhân vật của Kim Se Jeong và Seo In Ah ở vị trí là đối thủ của nhau, khác hẳn trong Hẹn Hò Chốn Công Sở là đôi bạn thân thiết như chị em một nhà.

Danh tính chủ xe bánh hamburger gây bất ngờ

Trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, bước ngoặt đầu tiên trong tình cảm của Shin Ha Ri dành cho Kang Tae Moo là khi cả hai cùng nhau ăn bánh hamburger ở bãi biển, khi “chim thủy tổ” cúi xuống cột dây giày cho cô.

Trước đó, Kang Tae Moo đã kiểm tra trước SNS của Shin Ha Ri và tìm ra đồ ăn cô yêu thích, anh đã đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ, đó là thỏa thuận trước với một chiếc xe hamburger nổi tiếng lái đến bãi biển nơi họ đang đứng, bán cho họ hai chiếc bánh hamburger và trả cho ông chủ doanh thu của cả ngày.

Sau khi cảnh quay này được phát sóng, nhiều người nhận ra chủ của chiếc xe bánh hamburger này là ca sĩ Tei nổi tiếng của Hàn Quốc (tên thật là Kim Ho Kyung). Anh nổi tiếng là một nghệ sĩ có tình yêu to lớn dành cho hamburger, khi còn là thiếu niên anh có thể ăn hết 10 chiếc bánh hamburger nhân tôm trong một lần. Trên thực tế, vào năm 2018, Tei đã mở một nhà hàng hamburger của riêng mình.

Trưởng phòng Yeo là “Quý Cô Thô Lỗ” nổi tiếng

Nữ diễn viên Kim Hyuk Sook đảm nhận vai Trưởng phòng Yeo trong phòng nghiên cứu sản phẩm mà Shin Ha Ri làm việc là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Hàn Quốc. Cô là nữ diễn viên chính của series Quý Cô Thô Lỗ (Rude Miss Young Ae), trong phim cô vào vai Lee Young Ae - trùng tên với nữ diễn viên đình đám Nàng Dae Jang Geum - nhưng ngoại hình và sắc vóc trong phim hoàn toàn trái ngược.

Quý Cô Thô Lỗ bắt đầu phát sóng từ năm 2007, kết thúc vào năm 2019, kéo dài suốt 12 năm với 16 phần phim. Đây là bộ phim hài Hàn Quốc có thời gian tồn tại lâu nhất. Biên kịch của Hẹn Hò Chốn Công Sở đã viết nhiều mùa phim của Quý Cô Thô Lỗ, liền đề nghị nữ diễn viên Kim Hyuk Sook vào vai Trưởng phòng Yeo, và khán giả đã có một nữ trưởng phòng vô cùng duyên dáng trên màn ảnh.