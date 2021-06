Hết hạn 7 ngày, tuyển Việt Nam vẫn chưa được rời khu cách ly: Nhiều cầu thủ tỏ ra sốt ruột

HHT - Bồ Đào Nha phải chịu một quả penalty trong trận quyết đấu với đội tuyển Pháp và thủ môn Patricio đã không đỡ được. Cứ tưởng việc một thủ môn chẳng may không đỡ được quả penalty thì cũng là chuyện bình thường, nhưng hóa ra, lý do chính là Patricio đã không chịu nghe lời khuyên của 2 cầu thủ kỳ cựu là Cristiano Ronaldo và Pepe của đội mình.

HHT - Dễ thương, hài hước nhưng cũng tràn ngập những tình tiết gay cấn, tập thứ 3 của “Loki” như một phiên bản MCU của bộ phim hài “Seeking a Friend for the End of the World” vậy.