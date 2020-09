Chuyến đi mùa Hè ý nghĩa của tuổi 17: Mình đã chọn điểm đến là quê nội Nghệ An

Sau gần 2 tiếng bay từ TP.HCM, mình đáp xuống sân bay Vinh vào một chiều mát mẻ. Mình dự định sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn và hôm sau sẽ tham quan thị xã Cửa Lò.

Thế nhưng sau mấy tháng hạn hán, Nghệ An cuối cùng cũng đổ cơn mưa đầu tiên. Không giống với cơn mưa rào chợt đến chợt đi ở Sài Gòn, mưa miền Trung dầm dề, dai dẳng kéo dài đến tận ba ngày. Đến ngày thứ ba, mình ngậm ngùi xách va-li về nhà nội, hẹn Cửa Lò vào một dịp khác.

Chùa Đại Tuệ đẹp xinh như một Đà Lạt thứ hai

May mắn là hôm sau trời nắng đẹp, mình quyết định đi chùa Đại Tuệ - ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Đại Huệ. Để lên chùa, mình phải đi qua các sườn núi ngoằn ngoèo, hiểm trở, hai bên đường thông reo rì rào, khung cảnh tuyệt vời chẳng khác gì một Đà Lạt thứ hai. Hôm mình đến, chùa tương đối vắng, khung cảnh yên tĩnh, trầm mặc và thơ mộng. Từ trên tòa tháp của chùa Đại Tuệ, mình như ôm trọn cả Nghệ An vào lòng, bên phải là dòng Lam Giang uốn lượn, bên trái là biến Cửa Lò bao la, phóng tầm mắt ra xa phía trước là đồng bằng xen lẫn núi non chạy dài đến tận chân trời.

Đường lên chùa Đại Tuệ - Ảnh: Thu An

Phong cảnh non xanh nước biếc hữu tình quả là một điểm đến vô cùng hợp lí cho các tín đồ “sống ảo”. Dù ở bất kì góc nào, bạn cũng có thể "săn" mây và núi, cực kì ảo diệu luôn! Tuy nhiên, đường lên chùa tương đối khó đi, chỉ có thể lên vào ngày nắng, vào ngày mưa đường rất trơn trượt và nguy hiểm. Thế nên trước khi đi bạn nên theo dõi thời tiết để tránh rủi ro nhé!

Học lịch sử qua chất giọng trầm ấm của người xứ Nghệ

Buổi chiều, mình đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác Hồ - cũng tọa lạc trên núi Đại Huệ (nhưng thuộc xã Nam Giang). Đi qua hơn 200 bậc thang, cuối cùng mình cũng đến nơi. Dâng nén hương lên mộ bà rồi ngồi xuống nghe cô hướng dẫn viên địa phương thuyết trình, giọng xứ Nghệ dịu dàng trầm ấm như tái hiện một thời lịch sử hào hùng đã qua.

Ảnh: Thu An

Vì đường lên mộ là rất nhiều bậc thang, nên nếu bạn đến thăm thì chỉ nên mang những gì thực sự cần thiết.

Đến Nghệ An, đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản

Bánh đúc hến là đặc sản của Nghệ An mà mình đã nghe từ lâu nhưng nay mới có dịp thưởng thức. Từng miếng bánh đúc trắng mịn hòa quyện với vị thơm ngây ngất của nước canh và vị ngọt của hến cứ thôi thúc mình cảm giác muốn ăn mãi không thôi.

Ảnh: Thu An

Cháo lươn cũng là một gợi ý cực ổn trong list đặc sản của Nghệ An. Chỉ với 30 - 40K, bạn đã có một bát cháo đặc, rất ngon và nhiều lươn. Thịt lươn săn chắc, vàng óng thấm đẫm gia vị, đặc biệt với sự kết hợp của hành tăm – một nguyên liệu đặc trưng của nơi đây càng làm cho món ăn trở nên đậm đà và mang hương vị rất riêng. Mình ăn cháo lươn trong một quán ăn nhỏ ở chợ Vạc (Nam Đàn) với giá 30K/bát, lên đến thị trấn thì giá tăng hơn một xíu khoảng 40K/bát nhưng cháo cũng nhiều hơn và hương vị vẫn mang vị thơm cay nồng đặc trưng.

Đền Chung Sơn - điểm đến mới toanh của Nghệ An

Nạp năng lượng xong, mình tiếp tục lên núi Chung để đến đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một điểm đến mới của Nghệ An. Được xây dựng chỉn chu trên khung cảnh rộng lớn, thoáng đãng, mái đền cong cong cùng những bức tường bằng gạch tổ ong mang nét màu cổ kính khó rời mắt, đền Chung Sơn khi lên hình chắc chắn cũng không thua các thước phim cổ trang hoành tráng đâu bạn à!

Đền Chung Sơn - Ảnh: Thu An

Những ngày hè của mình tuy không diễn biến đúng như lịch trình đã định nhưng không hề làm mình thất vọng. Những ngày hè gắn liền với các chuyến đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè và tìm hiểu về quê hương làm cho mình càng cảm thấy mảnh đất này thân thuộc và yêu thương hơn bao giờ hết. Hy vọng không những hè năm sau mà những hè kế tiếp đó mình đều có thời gian để trở về mảnh đất xứ Nghệ quê hương.

Hai bạn trẻ chụp hình… tục ngữ, thành ngữ Từ những câu tục ngữ, thành ngữ Việt Nam đơn điệu về mặt văn bản, hai bạn sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM là Hoàng Ngọc Anh và Xuân Vi đã sáng tạo bằng cách… chụp ảnh, tạo ra những tác phẩm lạ mắt và thú vị với góc nhìn hiện đại của người trẻ. Tỉnh đoàn Nghệ An mang 'Đêm thu cổ tích' đến trẻ em nghèo Tối 28/9, Tỉnh đoàn Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức chương trình “Đêm thu cổ tích” cho trẻ em trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Thu An