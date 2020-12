Hẹn hò Sài Gòn: Thực đơn ăn no nứt bụng dưới 100K

Nằm nép mình bên cạnh dòng sông Hoài thơ mộng, Phố cổ Hội An hiện lên như một bức tranh sống động đầy màu sắc. Nếu bạn mê những nét đẹp cổ xưa, thích đi lang thang trên con phố in đậm dấu thời gian thì Phố cổ Hội An là một lựa chọn hoàn hảo!