Những cuốn sách truyền cảm hứng sống mà các cô gái nhất định phải đọc trước tuổi 25

Nếu bạn cần một lý do để lên đường thì những cuốn sách này sẽ nói rằng: Chỉ khi đôi chân bạn thật sự muốn bước đi, thì lý do nào cũng trở thành chính đáng. Hoặc đôi khi, bạn chẳng cần tìm lý do làm gì. Đi là đi thôi!