Chỉ 5% số người được hỏi có thể tìm ra đủ lời giải cho bức tranh này, còn bạn thì sao?

Internet rộng lớn, không thiếu những câu đố kỳ lạ và cũng không thiếu người giỏi. Nên cứ thỉnh thoảng, những thử thách lạ lùng lại xuất hiện, và cùng với đó là cả những nhân tài.

Gần đây, cư dân mạng chia sẻ và đố nhau tìm đồ vật trong một bức tranh "tưởng dễ hóa khó". Thực tế, những câu đố kiểu này thường đơn giản, chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể giải được. Tuy nhiên, đã rất nhiều người “bó tay” với bức tranh này, dù chỉ phải tìm 6 đồ vật “ẩn giấu” trong đó.

Đây là bức tranh mà mọi người đang gửi cho nhau, cột bên trái của bức tranh là 6 đồ vật mà bạn cần tìm, bạn thử sức mình xem:

Thật bất ngờ, một số người nói rằng họ đã nhanh chóng tìm được 6 đồ vật, nhưng một số lại thú nhận rằng họ đã nhìn bức tranh một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra, và cho là cả tác giả bức tranh lẫn những người nói rằng đã tìm thấy đều là… “lừa đảo”. Phải đến khi đáp án được đăng thì mọi chuyện mới sáng tỏ.

Những cư dân mạng sáng suốt giải thích rằng, “mẹo” duy nhất của bức tranh này là những đồ vật cần tìm đã khiến não chúng ta tưởng nhầm chúng là những món đồ khác. Đáp án cụ thể đây:



Não có xu hướng nhận định mọi đồ vật, sự vật là những thứ quen thuộc nhất, chẳng hạn, 6 món đồ cần tìm ở đây sẽ được nhận định là bánh cupcake, vương miện, nến, lược, cái túi áo và bút màu.

Nhưng trong tranh, đó lại là 6 chi tiết không liên quan gì đến những thứ mà não bạn tưởng nhầm: Tay áo (giống bánh cupcake), túi cạnh bồn rửa (vương miện), viền bồn rửa và giọt nước (nến), xương rồng (lược), viền cửa sổ và chạn (túi áo) và cán chổi (bút màu).

Tiếng Anh có cụm từ "think outside the box" (nghĩ ra bên ngoài chiếc hộp) để nói đến cách nghĩ sáng tạo, không giới hạn đấy. Ảnh: Member Clicks.