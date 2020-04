“Chúa tể” Darth Vader đổi nghề, gã hề Pennywise câu mồi nạn nhân bằng giấy vệ sinh

Tui là kẻ phản diện, tui ở nhà để không bị "liệng"

Trong diễn biến mới của dịch COVID-19, nhận thấy hàng loạt người dân đổ xô tích trữ… giấy vệ sinh, tài khoản Twitter của nhà văn Stephen King ("cha đẻ" của nhân vật Pennywise) đã tranh thủ “biến tác” cho nhân vật gã hề lừng danh này .

Vốn trong hoàn cảnh người người nhà nhà thực hiện #social_distancing (giãn cách xã hội) thì chẳng ai cho Pennywise vào nhà rồi. Thế nên anh chàng phải “đổi chiến thuật” ngay và luôn!

“Xuống chơi với tui nè mọi người ơi, tui có giấy vệ sinh nè!”

Tạm dịch: Đáng lẽ ra năm nay tới lượt tui “hù” mọi người mà tự nhiên 2020 bị “cướp mất” hà…

Hay như Chúa tể các vì sao một thời - nhân vật phản diện “máu mặt” - Darth Vader cũng phải “gác kiếm giang hồ” chuyển sang làm tuyên truyền viên cho lối sống “kiểu mẫu” mùa dịch.

Mong “cô Vy” sớm đi đi để tui lại về “múa kiếm” cho người hâm mộ nữa hà! - Ảnh: internet

Tui là anh hùng, tui không đi lung tung

Nếu bạn đã “cày” chán loạt phim về đại dịch hay thảm họa toàn cầu và đang tìm kiếm một bộ phim có đủ 2 tiêu chí: Vừa có sắc hồng tình yêu gà bông vừa phản ánh đúng tinh thần mùa dịch thì Five Feet Apart (Tạm dịch theo phong cách “Cô Vy”: Cách xa tui 1,5 mét nha!) chính là sự lựa chọn hợp tình hợp lý.

Five feet rồi nhưng nhớ mang khẩu trang nữa nha! Ảnh: CBS Films Inc.

Nói về “vũ trụ điện ảnh” của các siêu anh hùng thì không thể kể đến nhân vật sở hữu nhiều series “Ở nhà” nhất vũ trụ! Từ Spider Man: Homecoming (Người nhện: Trở về nhà) đến Spider Man: Far From Home (Người nhện: Xa nhà) và bây giờ thì chắc Tom Holland đang “trên phim trường” của Spider Man: Work From Home (Người nhện: Làm việc tại nhà) đây mà!

Có vẻ như trước hết Người Nhện phải bắt đầu học cách nhận diện các thứ ngày, tháng, trong tuần như tụi mình thôi!

Bây giờ mọi người ra đường chỉ có một câu duy nhất “Giữ khoảng cách là nguyên tắc tồn tại duy nhất, tất cả những điều khác có hay không, không quan trọng.” Ngay cả khi bạn được gặp Thuyền trưởng Jack Sparrow đẹp trai ngoài đời thế này thì cũng nên giữ khoảng cách 2m cái đã nha!

Tạm dịch: (1) Tháng sau có tốt hơn hông chú? (2) Cũng có khả năng đó… (3) nhưng mà giờ thì mình giữ khoảng cách vậy ha - Ảnh: Bored Panda, phim: Finding Neverland

MIHY

(Tổng hợp)