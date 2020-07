Nhìn lại nhan sắc dàn “nam thần thanh xuân” trong nhóm One Direction sau 10 năm

Năm 16 tuổi, Harry Styles đi thi The X Factor với bài hát Isn't She Lovely của Stevie Wonder.

Râu có thể mọc, chỉ có đôi mắt xanh tựa biển hồ là không đổi



Từ khi One Direction tạm ngưng hoạt động, Harry đã kịp phát hành hai solo album là Harry Styles và Fine Line, Hiện tại Watermelon Sugar đang đứng tại #7 Hot 100, mang về cho Harry ca khúc top 10 thứ 3 tại Mỹ sau Sign of the Times và Adore You.

Khi 16 tuổi, Niall Horan dự thi The X Factor bằng ca khúc So Sick của Ne-Yo và phát biểu rằng anh ở đó để "trở thành nghệ sĩ tuyệt vời nhất trên thế giới".



Vẫn "búng ra sữa" như ngày nào nhỉ?

Niall đã có cho mình hai solo album là Flicker và Heartbreak Weather. Flicker đã debut tại #1 Billboard 200 vào năm 2017. Ca khúc Slow Hands của anh đã có đến 31 tuần trên Hot 100.

Zayn Malik

Năm 17 tuổi, Zayn Malik ứng tuyển The X Factor với ca khúc Let Me Love You của Mario.

Sau 5 năm với 1D, Zayn quyết định rời nhóm vào tháng 3/2015. Anh chia sẻ: "Tôi rời nhóm vì tôi muốn là một người 22 tuổi bình thường, có thời gian nghỉ ngơi bên ngoài ánh đèn sân khấu. Tôi đã có 4 người bạn tuyệt vời là Louis, Liam, Harry và Niall."

Nét đẹp Trung Đông của Zayn không lẫn vào đâu được

Kể từ khi rời 1D, Zayn đã có hai solo album là Mind of Mine và Icarus Falls. Single đầu tay Pillowtalk của anh từng đạt #1 Hot 100. Hiện tại anh đang chuẩn bị đón chào con đầu lòng với Gigi Hadid.

Liam Payne

Liam từng thi The X Factor vào năm 2008 nhưng thất bại, để rồi quay trở lại và trở thành một phần của 1D vào năm 2010.

Vẫn là ánh mắt và điệu cười nửa miệng ấy

Liam đã có một solo album là LP1 vào năm 2019. Single Strip That Down của anh từng đứng trên Hot 100 trong 28 tuần.

Louis Tomlinson

Anh cả của 1D thi tuyển The X Factor khi đã 18 tuổi.

Louis của năm 2020 chững chạc hơn hẳn nhỉ?

Vào tháng 1/2020, Louis phát hành album đầu tay Walls, sau khi phát hành nhiều single được đánh giá cao như Just Hold On và Two of Us.