Xem ảnh chụp vũ trụ trong ngày sinh: Người đẹp lung linh, người nhận hình “thật ba chấm“

Nếu bạn chưa biết, 2020 là năm kính viễn vọng không gian Hubble kỷ niệm 30 năm hoạt động ngoài vũ trụ. Nhân sự kiện đặc biệt này, trang web của NASA đã mở ra một mục rất thú vị với tên gọi: "What did Hubble see on your birthday?".

Chỉ cần nhập sinh nhật của bạn trên trang web của NASA là xem được hình vũ trụ trong ngày đó rồi.

Ta-da, vũ trụ trong ngày sinh nhật của ai đó đã từng đẹp lung linh, huyền diệu thế này luôn đó!

Theo đó, chúng mình chỉ cần nhập ngày và tháng sinh thì web sẽ hiển thị hình ảnh Hubble chụp vũ trụ vào ngày đó . Dò theo hashtag #Hubble30, chúng mình sẽ thấy quá trời hình ảnh vũ trụ được teen tìm theo ngày tháng sinh và chia sẻ luôn. Tất nhiên, có những ảnh chụp vũ trụ đẹp kỳ ảo, lung linh và cũng có cả những bức hình thú vị đến... "khó đỡ".

Hình chụp vũ trụ dành cho những bạn sinh nhật ngày 29/12, chỉ một từ thôi, quá đẹp! Ảnh đẹp như poster phim khoa học viễn tưởng cho những bạn sinh nhật vào 1/2 nè! Cứ ngỡ nhập ngày tháng nào cũng đều ra những bức ảnh đẹp tuyệt vời thế này cơ! Ảnh chụp vũ trụ cho những bạn sinh nhật ngày 10/9, bức hình lung linh vi diệu cuối cùng trước khi chuyển qua bộ sưu tập "khó đỡ" nha! Hình ảnh SD và những đốm nhỏ nhìn khá giống... bếp ga, bức ảnh dành cho teen sinh nhật 28/11 đó! "Sao của ai cũng đẹp lung linh hết vậy, nhập ngày sinh của tui ra được cục tròn tròn này nè" - FB Lê Gia Nghi hài hước chia sẻ. "Hành tinh đơn côi hay gì, có khi nào NASA cũng biết tui đang FA không" - FB Minh Lam bình luận. "Trong vô vàn những bức ảnh thì đây là bức ảnh chụp trong ngày sinh nhật bạn tôi, một vết lõm trên Sao Mộc" - FB Luu Di Dun viết. "Wow đẹp đó chứ, nhưng với đứa mắc hội chứng sợ chấm tròn cả lỗ lỗ như tui thì mới nhìn vô khá là hoảng hốt nha. Tui sinh ngày 3/7 đó các bạn" - FB Mai Lan bình luận. "Giá mà đời mình cũng bằng phẳng như vậy thì tốt" - FB Trang Cherry chia sẻ. "Như những hột mụn của tớ do ăn sầu riêng quá nhiều" - FB Diem Nga. "Tế bào biểu bì?" - FB Hứa Kim Tuyền.

Còn bạn, ảnh chụp vũ trụ trong ngày sinh nhật của bạn như thế nào? Chia sẻ với chúng mình nhé!

