Hẹn hò Sài Gòn: Lấp đầy bụng đói các món từ Á sang Âu tại phố Hàn, Nhật

Ẩm thực đường phố Nhật cho Hội cú đêm

Không gian cực xinh - Ảnh: Sam Nguyễn

Ăn uống no nê, phủ phê món Nhật mà giá chỉ dao động tầm 150K cho một người là quá ổn với khu vực trung tâm Sài Gòn. Khu "Little Japan" (Phố Nhật Bản) vốn không xa lạ gì với "team cú đêm" Sài Gòn từ lâu. Nằm ngay trên trục đường Thái Văn Lung, ngoài các nhà hàng Nhật "xịn xò", thì teen vẫn có thể kiếm được các quán ăn hợp túi tiền nhưng vẫn "chất". Từ lâu, tại đây xuất hiện một quán ăn Nhật với cách bố trí dãy bàn ăn hình chữ "U" khá độc đáo, bao quanh khu vực bếp than nướng. Quán có trang trí các poster manga như "Một Nửa Ranma", "7 Viên Ngọc Rồng"... khá bắt mắt.

Món nướng hấp dẫn - Ảnh: Sam Nguyễn

Lẩu nóng chờ bạn húp "xì xụp" nè - Ảnh: Sam Nguyễn

Nước dùng đậm đà xoa dịu cảm giác se lạnh về đêm - Ảnh: Sam Nguyễn

Tại đây, ngoài set ăn 299K (2 người) - 399K (3-4 người)… thì còn có các món nướng ăn chơi phong cách đường phố Nhật Bản, giá mềm chỉ từ 10K/ xiên.

Địa chỉ cho bạn: Số 8A1 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM.

Bữa tối lãng mạn tại nhà hàng ở phố Đại Hàn

Gợi ý thực đơn tối 2 người - Ảnh: Sam Nguyễn

Nằm trên tầng 3, nhà hàng Tây nhỏ xinh ở quận 7 mang đến không gian "chill, chill" cùng các set đồ ăn mang phong cách Âu do chính chủ người Hàn chế biến. Gợi ý cho bạn thực đơn bữa tối với món Âu mà không lo cháy ví:

Sợi mì Ý mềm nằm gọn trong lớp sốt thơm béo - Ảnh: Sam Nguyễn

Không gian hiện đại nhưng không kém phần lãng mạn với ánh đèn được bắt sáng hợp lý - Ảnh: Sam Nguyễn

Clam Tomato Stew (150K): Sốt chua chua, cay cay với bánh mì kẹp sand-wich, ăn cùng nghêu rất độc đáo.

Shrimp Cream Pasta (160K): Những sợi mì mềm giòn tới hòa nguyện cùng phô mai và gia vị, điểm nhấn tôm và rau hỏa tiễn.

Shrimp Cream Pizza (220K): Đế bánh giòn với bột mì thơm, nhân phô mai béo vừa tới, kết hợp dễ chịu với tôm tươi tạo cảm giác ăn rất đã miệng.



Địa chỉ cho bạn: Lầu 3, số 41 Cao Triều Phát, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Sam Nguyễn