Bạn nói tiếng Anh ổn rồi, nhưng liệu bạn có đang nói... thiếu lịch sự không?

Dù bạn nói tiếng Anh khá ổn, nhưng có bao giờ bạn nghĩ là mình nói hơi bị… thiếu lịch sự không? Một số ngôn ngữ có sự phân biệt rất rõ ràng giữa cách nói kính ngữ và không kính ngữ, nhưng tiếng Anh thì không hẳn.

Đặc biệt, chúng ta lại hay nói tiếng Anh theo thói quen, đến mức đơn giản hóa nó. Cách này cũng hay, vì bạn nói miễn người khác hiểu là được. Tuy nhiên, khi bạn tham dự các kỳ thi nói tiếng Anh, hoặc phỏng vấn du học, tham gia tranh luận…, thì cách nói tiếng Anh lịch sự, lễ phép sẽ giúp bạn được điểm cao hơn hoặc có lợi thế hơn nhiều!

Vậy bọn mình cùng sửa một số cách nói thông thường để nói tiếng Anh lịch sự hơn nhé!

1. Khẳng định điều gì đó là dở/tệ/xấu

Để bảo rằng điều gì đó ở người khác thật quá dở thì đã là… dở rồi, mà lại còn nói toẹt ra một cách vô ý nữa thì… dở quá! Trong trường hợp này, bạn nên tìm cách nói giảm nhẹ đi, và nói sao để người nghe cảm thấy rằng, cái sự “dở” này chỉ là nhận định cá nhân của bạn.

Ví dụ, thay vì nói That’s a bad idea (Đấy là một ý tưởng dở tệ), bạn nên nói I’m not so sure that’s a good idea (Mình không chắc rằng đó là một ý tưởng tốt hay không).

Hoặc thay vì nói You’re wrong (Bạn sai rồi - câu này rất khó nghe), bạn nên nói I think you might be mistaken (Mình nghĩ có thể bạn bị nhầm) hoặc I’m afraid I disagree with you there (Mình e rằng mình không đồng ý với bạn ở điểm đó). Nghe nhẹ nhàng hơn nhiều phải không bạn?

2. Ra lệnh cho người khác

Nếu bạn học tiếng Anh sơ sơ thôi, bạn cũng biết có cách nói lịch sự là Could you…? hoặc Do you mind…? Tuy nhiên, khi hơi tự tin với tiếng Anh rồi thì chúng ta lại thường quên béng điều này, mà cứ thẳng thừng buông động từ ra lệnh luôn (chắc để tiết kiệm thời gian?). Thực tế, những câu ra lệnh dù đúng ngữ pháp thật đấy nhưng nghe hơi bị khó lọt tai, nói với bạn bè thì được chứ trong ngữ cảnh nghiêm túc hơn thì không nên.

Ví dụ, thay vì nói Send me that document (Hãy gửi cho tớ văn bản đó), bạn nên nói Could you (please) send me that document? (Bạn có thể gửi văn bản đó cho tớ được không?), hoặc Do you mind sending it to me? (Bạn có ngại gửi nó cho tớ không?).

3. Nói rằng mình ghét thứ gì đó

Trong tiếng Việt, nếu bạn ghét thứ gì đó thì cứ nói ghét. Nhưng sang tiếng Anh thì hate lại là từ rất nặng nề và bạn nên hạn chế dùng. “Không thích lắm” chính là cách thể hiện ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng, lịch sự hơn trong trường hợp này.

Ví dụ, thay vì nói I hate that movie (Tớ ghét bộ phim đó), bạn nên nói I’m not very fond of that movie (Tớ không thích bộ phim đó lắm).

4. Nói rằng mình muốn/cần thứ gì đó

Chúng ta hay có thói quen nói I want/need… (Tớ muốn/cần…) và thấy rất bình thường nhỉ! Về cơ bản, nói kiểu này với gia đình hay bạn bè thì bạn cứ vô tư đi. Nhưng nếu bạn cần giao tiếp lịch sự với người nước ngoài, nhất là những người lớn hơn mình, hoặc liên quan đến những việc quan trọng, thì nói kiểu này lại thành… vô lý. Bởi tại sao người khác phải quan tâm đến việc bạn muốn/cần gì chứ? Vậy nên bạn cần tìm cách nói khiêm nhường hơn.

Ví dụ, thay vì nói I need that book (Tôi cần cuốn sách đó), bạn nên nói Would you lend me that book, please? (Bạn cho mình mượn cuốn sách đó được không?).

5. Nói trong lúc đang bực bội hoặc mệt mỏi

Lúc mệt hoặc cáu là dễ nói những câu bất lịch sự nhất. Vậy bạn nên học thuộc luôn mấy câu nói để không làm mất lòng hoặc tổn thương người khác ngay cả trong lúc mình giận dữ nhé. Chẳng hạn, khi không vui, bạn dễ nói: Leave me alone (Để mình yên!), hay Go away! (Biến!). Thay vì vậy, bạn hãy cố gắng nói: Could you give me a minute? (Cho mình một vài phút (yên tĩnh) được không?), hoặc Can we talk a little later? (Chúng mình nói chuyện sau được không?).

Đây là 5 cách nói tiếng Anh lịch sự cho những tình huống phổ biến trong giao tiếp. Nếu dùng chúng thì chắc chắn sau đó bạn sẽ không phải hối tiếc rằng “giá như mình đã nói khác đi”, thật đấy!

Thục Hân