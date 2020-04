Bản tin tuyển sinh: Thi tốt nghiệp THPT 2020 với 4 môn và chỉ gói gọn trong 1,5 ngày

4 điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thay đổi tên gọi, không còn là "kỳ thi kép": Như những năm trước, kỳ thi THPT Quốc gia vừa nhằm xét tốt nghiệp THPT, căn cứ đánh giá chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, vừa được sử dụng để các trường ĐH-CĐ xét tuyển. Tuy nhiên năm nay, kỳ thi này đã được đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (không phải kỳ thi THPT quốc gia 2020). Theo đó, kỳ thi sắp tới sẽ chỉ tập trung vào mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, còn các trường ĐH, CĐ sẽ tự chủ về phương án tuyển sinh cho năm học mới.

Thời gian thi chỉ gói gọn trong 1,5 ngày: Thời gian diễn ra kỳ thi là vào tháng 8/2020, dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày với 3 buổi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm mới, từ tên gọi, mục đích cho đến thời gian tổ chức...

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra đề thi thống nhất trong toàn quốc: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dự kiến sẽ gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH). Bài thi KHTN gồm tổ hợp của 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Bài thi KHXH đối với thí sinh THPT gồm tổ hợp của 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân. Đề thi các môn đều được xây dựng theo nguyên tắc "Học gì thi nấy, giảm độ khó, độ phân hóa" nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Kỳ thi sẽ do UBND tỉnh, thành tổ chức: Bộ GD-ĐT chỉ đạo, UBND tỉnh, thành chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương mình, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Các tỉnh, thành sẽ thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh, thành sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.



ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt Pháp, USTH) tuyển sinh qua phỏng vấn trực tuyến

Đây là trường ĐH công lập đầu tiên ở Việt Nam áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến để tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Theo đó, trường sẽ tổ chức 2 đợt tuyển sinh riêng (theo hình thức xét học bạ và phỏng vấn) trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có chính sách tuyển thẳng đối với thí sinh có điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin từ 8,8 trở lên và các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia và Olympic quốc tế các môn tự nhiên; đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn cuộc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

ĐH Bách Khoa TP HCM công bố phương án tuyển sinh 2020

Cụ thể, 5 phương thức xét tuyển được trường ĐH Bách Khoa TP HCM đưa ra như sau:



1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2020 từ 50% - 72% tổng chỉ tiêu. Nếu kỳ thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp, thì phương thức này sẽ được điều chỉnh là "sử dụng kết quả thi THPT kết hợp với điểm học bạ".



2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 15% đến 25% tổng chỉ tiêu.



3. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khoảng 3% tổng chỉ tiêu.



4. Xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức từ 10% đến 50% tổng chỉ tiêu.



5. Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài khoảng 1% tổng chỉ tiêu.

DDH Bách Khoa TP HCM dự kiến 5 phương án tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, dù là phương án nào nhà trường cũng không bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đang dần khẳng định hiệu quả trong công tác tuyển sinh. Chưa kể, ĐHQG TP.HCM dùng thêm phương án ưu tiên xét tuyển các học sinh giỏi từ các trường THPT chuyên và các trường top 100 điểm thi THPT quốc gia.





Linh Phương