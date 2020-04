Đâu chỉ phim “bom tấn” mới có trailer, lớp học online của thầy cô cũng có luôn nè!

Giáo viên thử sức làm đạo diễn sẽ ra sao?

Vào ngày 20/3, thầy Andrew Kennedy, trợ giảng bộ môn Hóa học đã đăng tải một đoạn trailer vui nhộn, chất như phim Hollywood về khóa học “Cơ chế của trí nhớ” trên trang Twitter của mình.

Nhiều sản phẩm giáo dục nào cũng được chờ đón trailer như phim điện ảnh.

Chuyện không của riêng ai, thầy Kennedy và các đồng nghiệp phải "vật lộn" với việc làm sao để truyền tải được bài giảng của mình đến học sinh trong khi các "tí quậy" chỉ thích chơi game và ngủ.

Cô Michelle Greene, giảng viên Khoa học thần kinh tại trường Bates, được truyền cảm hứng từ chiêu trò độc đáo của thầy Kennedy, nên đã "xào nấu" một chiếc trailer "cười té ghế". Nhại theo tựa phim trong series James Bond nổi tiếng The world is not enough (Thế giới là không đủ), bài giảng về thần kinh học của cô được tái hiện như một cuộc rượt đuổi gián điệp, phiêu lưu và vắng vẻ, mang tên The classroom is not enough (tạm dịch: Lớp học là không đủ) để xoa dịu tâm lý căng thẳng và khích lệ tinh thần của học trò.



Đi học vì vậy sẽ như đi đóng phim! Đi học vì vậy sẽ như đi đóng phim!

Không chịu thua kém, giảng viên bộ môn thể dục Amy Bass của trường Cao đẳng Manhattanville đã tích cực lăng xê cho trailer đầu tay và gây ra tiếng vang lớn trên “chiến trường” mạng xã hội.

Trao ngay giải Oscar cho thầy cô vì sự nỗ lực luôn!

“Tôi muốn khuyến khích học trò không đi vào lối mòn, nên tôi cũng phải thay đổi nhẹ!” - ông Kennedy chia sẻ. Bày ra 7749 kế sách, thậm chí là lấn sân sang ngành giải trí mạng, điều mà các thầy mong muốn chỉ đơn giản là giữ chân học sinh lại với trường kiến thức, không để mất đi đà học tập và cảm thấy hứng thú với việc học từ xa.

Thầy cô của bạn có bày vẽ những chiêu trò nhí nhảnh để chiêu dụ học sinh tới với lớp online không? Hãy chia sẻ với nhà Hoa câu chuyện của bạn nhé!

Anh Thy

(Bates)