Đề thi Đánh giá năng lực: 5 bước “xử đẹp” bài điền từ thích hợp trong bài thi tiếng Anh

Quảng cáo

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu thực ra là kiểu đề bài rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các bài kiểm tra và thi tiếng Anh. Trong mẫu đề thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM cũng có dạng bài này, như một lẽ tất yếu vậy. Mà làm mỗi dạng bài lại cần có “chiến thuật” riêng, bạn hãy ghi nhớ để ẵm trọn điểm bài điền từ trong phần thi tiếng Anh này nhé:

Bước 1: Đọc hết cả câu

Kiểu gì thì bạn cũng cần đọc hết cả câu trước khi chọn đáp án - Ảnh: Internet

Đây là bước quan trọng, nhất định phải làm đối với hầu hết các dạng đề bài tiếng Anh. Chỉ bằng cách đọc hết thì bạn mới hiểu hết ý nghĩa cả câu và nhận ra cấu trúc câu một cách chuẩn xác chứ. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp cả từ vựng và ngữ pháp của bạn đều tốt. Hiểu được hết câu là bạn đã có lợi thế lớn để giành chiến thắng rồi. Nhưng… nhỡ từ vựng và ngữ pháp của bạn không tốt thì sao? Vậy bạn hãy chuyển sang bước 2.

Bước 2: Tự nghĩ xem có thể điền từ gì

Bạn nên thử tự nghĩ ra từ cần điền trước khi đọc các lựa chọn - Ảnh: Internet

Bạn đừng vội nhìn những lựa chọn cho sẵn, mà dựa trên câu vừa đọc, bạn tự nghĩ xem có thể điền từ gì vào chỗ trống. Khi bạn hình dung ra từ cần điền rồi và trong số các lựa chọn lại có từ giống như hoặc tương tự với từ mà bạn hình dung thì đúng là trúng số! Nhưng… nhỡ không lựa chọn nào gần giống với từ bạn nghĩ thì sao? Bạn chuyển sang bước 3 nhé!

Bước 3: Chú ý những “tín hiệu”

Bạn cần cố gắng nhận ra những dấu hiệu ngữ pháp trong câu để biết từ cần điền là từ loại gì (danh từ, tính từ, trạng từ, động từ…), rồi những đặc điểm khác như: Nếu là danh từ thì số ít hay nhiều, nếu là động từ thì ở thời nào, chia theo chủ ngữ ra sao…

Có những từ nối sẽ làm thay đổi nghĩa của câu, bạn nên chú ý - Ảnh: Internet

Một kiểu dấu hiệu nữa là những từ có ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa và cấu trúc của câu, như những từ thể hiện sự ngược nghĩa (however, but, nonetheless…), nhân quả (so… that…, if…), bổ sung (furthermore, also, similar to…). Chúng có thể “nhắc” bạn nên chọn kiểu từ nào đấy!

Nhưng… nhỡ vẫn không nghĩ ra được từ cần điền?

Bước 4: Phương pháp loại trừ

Giờ thì bạn nên đọc những từ xung quanh chỗ trống, xem có hy vọng đoán ra gì không. Rồi bạn loại trừ những từ rõ ràng là không đúng (chẳng hạn, chủ ngữ là số nhiều nhưng động từ chia ngôi thứ ba số ít), hoặc sai tinh thần của câu (ví dụ, loại trừ những từ có nghĩa tiêu cực nếu câu có ý nghĩa tích cực)… Cố gắng loại trừ để chỉ còn tối đa là hai lựa chọn. Lúc này thì coi như 50/50, bạn chọn theo cảm tính vậy.

Một ví dụ về đề bài chọn từ thích hợp điền vào câu - nếu bí quá thì bạn dùng phương pháp loại trừ nhé! - Ảnh: Internet

Bước 5: Đọc lại câu

Đây là bước để bạn chắc cú hơn, đảm bảo mình điền đúng, tránh tình trạng ra khỏi phòng thi rồi lại tiếc nha!

Thục Hân