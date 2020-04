Sợ quên kiến thức vì nghỉ học dài ngày, đã có “hội tiền bối” sẵn sàng trợ giúp!

Vừa học vừa chơi, không rơi kiến thức

Có lẽ vì đã ở nhà quá lâu nên nhiều teen lo lắng mình sẽ chới với vì “chữ thầy trả thầy”, kiến thức đã “bay đi xa mãi” chẳng còn gì để “nhớ nhung”. Thấu hiểu được điều đó, một số dự án đã thiết lập các lớp học online để cùng các em lấy lại “gốc” một cách hiệu quả nhất, điển hình như lớp học online Phóng được thực hiện bởi hai tổ chức 2(s)cool Guideline và TT Advisers (TP.HCM) này đây.

Từ ôn lại kiến thức đến luyện đề, anh chị cân hết!

Lớp học Phóng sẽ cùng ôn tập với các teen những kiến thức của học kì I, đồng thời hỗ trợ giảng dạy các kiến thức của học kì II cho các teen. Ngoài ra không chỉ là về bài học mà các anh chị ở Phóng sẽ còn truyền lại những “bí kíp” giải đề thi có 1-0-2 và các kinh nghiệm phòng thi “chất như nước cất” luôn đó.

Bạn Phạm Lê Tinh Nhi (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - Trưởng ban môn Văn của dự án lớp học online Phóng) chia sẻ: “Chúng mình hi vọng rằng đây sẽ là một dự án bổ ích cho các em. Điểm cộng của Phóng là cách biệt tuổi tác gần như bằng không, vậy nên nếu có thắc mắc gì mà các em ngại hỏi giáo viên thì các anh chị ở Phóng sẽ luôn sẵn sàng cứu cánh mọi lúc mọi nơi!”.

Tâm lí vững vàng, sẵn sàng “cất cánh”

Đó là những gì mà dự án Maska do High School Help Kit (Hà Nội) thực hiện sẽ đem lại cho teen. Ngoài những cố vấn “xịn xò” chuyên về mảng kiến thức, Maska còn trang bị cả những cố vấn về mảng tâm lí và sức khỏe. Các chuyên gia sẽ cùng các teen tìm ra chế độ dinh dưỡng hợp lí để đảm bảo sức khỏe trong thời gian ôn thi cũng như chia sẻ hoặc tâm sự về những câu chuyện, những khó khăn của teen để cùng nhau vượt qua nữa đó. Ngoài ra những teen may mắn tham gia dự án này còn có thể nhận được những phần quà đáng yêu đến từ ban tổ chức bao gồm cả thư tay và các món quà nhỏ được ship đến tận nhà, không ngại đường xa!

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà dự án năm nay được tổ chức online, hoàn toàn thay đổi với năm ngoái. Tuy nhiên đó không phải là một tin buồn đâu nhé bởi các teen vẫn có thể tự do chọn các nền tảng mạng xã hội để trao đổi với diễn giả của mình như Messenger, Facebook, Skype… Vậy nên chẳng dịch bệnh có thể làm “xa mặt cách lòng” giữa diễn giả và các teen khi đã có Maska ở đây.

Được kèm cặp bởi hội "con nhà người ta" chính hiệu, lại còn có quà đưa đến tận nhà.

Bạn Xuân Thu Ngân (Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ - Trưởng ban tổ chức dự án Maska) cho biết: “Sau khi chuyển sang hình thức online, chúng mình đã nhận được sự ủng hộ của cả các em học sinh cả trong và ngoài thành phố Hà Nội. Điều đó làm chúng mình vững tin hơn và trở thành động lực cho chúng mình cố gắng hết sức để hỗ trợ tốt nhất cho các em!”.

Được "tiền bối" hỗ trợ thế này thì mình còn sợ gì nữa nhỉ?

Ngoài hai dự án nêu trên, vẫn còn rất nhiều dự án khác đang sẵn sàng giúp đỡ các em vượt qua kì thi tuyển sinh đầy cam go, như Zumbalaxibua của Giúp đỡ K52 vào CNN (Hà Nội)… Vậy thì teen 2005 ơi, còn chần chừ gì nữa mà không đăng kí tham gia ngay để sẵn sàng “vượt vũ môn” thôi nào!

Bảo Nghi