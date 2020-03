Tiếng Anh rất dễ: Nghịch ngợm cùng ngày Quốc tế nói dối 1/4

Tuyển tập “cú lừa” vui-thôi-mà vòng quanh thế giới

American teenagers often point at the victim's shoes and say: “Your shoes’re untied” to cheat him.

Các bạn trẻ ở Mỹ thường chỉ vào giày của nạn nhân và nói: “Chưa buộc dây giày kìa!” để lừa họ.

French teenagers often tease other people by sticking paper fish onto the back of the person and shout: “Happy April Fool's Day!”

Các bạn trẻ ở Pháp thường trêu người khác bằng cách dán hình cá được làm từ giấy vào lưng người đó và la lên: “Mừng ngày Cá tháng Tư!”

In the UK, an April Fool joke is revealed by shouting “April fool!” at the recipient, who becomes the “April fool”. After noon, it is no longer acceptable to play jokes. A person playing a joke after midday is considered the “April fool” themselves.

Ở Anh, trò đùa Cá tháng Tư chính là bất ngờ hét to “kẻ ngốc tháng Tư” và người phải nghe cụm từ đó sẽ trở thành “kẻ ngốc tháng Tư”. Sau buổi trưa, trò này không còn được chấp nhận để đùa nữa. Ai đó vẫn đùa giỡn trò này sau buổi trưa thì cũng bị coi là “kẻ ngốc tháng Tư” luôn.

In Scotland, there are up to 2 days of April Fools. The second day is special for teasing the back of each person should be called “Day of the Tail Claw”. This is considered the day of the joke “Let's kick me one shot”. And those cheated are called “gowk” (idiots).

Ở Scotland, nơi đây có tới 2 ngày Cá tháng Tư. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên còn được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”. Và những người bị lừa được gọi là “gowk” (kẻ ngốc).

Biết tuốt về những thành ngữ “nói dối”

White lie - Nói dối không ác ý

I told Sally a white lie when she asked me how I liked her new party dress. I didn’t like the color or the design but when I saw how happy she was with it, I told her it looked great.

Tớ đã nói dối Sally khi cô ấy hỏi tớ có thích chiếc váy dạ tiệc mới của cô ấy không. Tớ không thích màu sắc và kiểu dáng của nó lắm nhưng khi thấy cô ấy rất thích cái váy đó, tớ đã nói rằng nó trông xinh đấy.

Lie in your teeth - Nói dối hoàn toàn

He asked me how old I was and, lying through my teeth, I said “19”.

Anh ấy hỏi tớ bao nhiêu tuổi vậy, và tớ nói dối anh ấy hoàn toàn, tớ bảo “Em 19 tuổi ạ”.

Whopper - Lời nói dối khó tin và có vẻ bông đùa

Andy went fishing on Moon lake. He came back all wet without his rod and reel and told us a real whopper. He said he caught a fish so big it pulled him out of the boat and swam off with his rod and reel.

Andy đã đi ra hồ câu cá. Khi cậu ấy trở về nhà, quần áo cậu ấy ướt sũng nước và cậu ấy kể lại một câu chuyện khó tin. Cậu ấy kể lại rằng mình đã bắt được một con cá to đến nỗi nó lôi cậu ấy ra khỏi thuyền rồi bơi đi mất mang theo cả cần câu lẫn dây câu.

A pack of lies - Một loạt lời nói dối

The whole report is a pack of lies.

Toàn bộ bảng báo cáo này là dối trá.

Pulling the wool over someone's eyes - Tìm cách che giấu sự thật hoặc lừa dối ai

He's just trying to pull the wool over your eyes.

Cậu ấy tìm cách che giấu bạn sự thật.

Take someone for a ride - Bị người khác ép tin vào điều không đúng

I found out I’d been taken for a ride by someone I really trusted.

Tớ chợt nhận ra mình bị lừa dối bởi người tớ rất tin tưởng.

Những danh ngôn hay về nói dối bạn nên biết

Half a truth is often a great lie. (Benjamin Franklin)

Một nửa sự thật thường là những lời nói dối lớn. (Benjamin Franklin)

Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being. (Jean Jacques Rousseau)

Sự giả dối có thể biến thể, nhưng sự thật chỉ tồn tại một thể duy nhất. (Jean Jacques Rousseau)

Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object. (Albert Camus)

Sự thật như ánh sáng làm ta chói lòa, còn sự giả dối là ánh chiều tuyệt đẹp bao trùm lên tất cả mọi vật. (Albert Camus)

The truth requires less stress and energy than trying to covering up one’s lies. (John Reyes)

Sự thật luôn ít căng thẳng và tốn ít năng lượng hơn là cố bao che cho lời nói dối. (John Reyes)

A lie has no leg, but a scandal has wings. (Thomas Fuller)

Lời nói dối thì không có chân, nhưng bê bối thì có cánh. (Thomas Fuller)

Tricks and treachery are the practice of fools, that don’t have brains enough to be honest. (Benjamin Franklin)

Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngốc không có đủ trí óc để trung thực. (Benjamin Franklin)

NHƯ NHƯ