Vượt ải IELTS: 7 bước đơn giản mà cực kỳ hiệu quả giúp bạn cải thiện điểm thi Viết

Nói đến phần thi viết IELTS, nhiều bạn lo lắng về Task 2, khi phải trình bày quan điểm của mình về vấn đề gì đó. Cứ như là môn tiếng Anh kết hợp với môn Văn vậy. Nhưng không sao, “chương trình 7 bước” dưới đây sẽ giúp bạn làm Task 2 rất ngon lành:

1. Xác định thời gian thi và có kế hoạch luyện tập

Có kế hoạch thì tất nhiên là dễ đạt mục tiêu hơn. Cho nên, nếu bạn cứ thủng thẳng suốt rồi đến sát ngày thi mới ngồi luyện viết một lèo năm bảy bài thì không phải là cách hay đâu. Tùy theo trình độ của mình, bạn nên luyện viết mỗi ngày 1-2 bài, sau đó đưa bài viết của mình cho thầy cô sửa giúp. Như thế thì bạn mới biết mình thường mắc lỗi ở đâu mà luyện lại phần đó.

Bạn nên chia kế hoạch luyện tập theo ngày, theo tuần, chứ đừng chờ sát lúc thi mới luyện nha.

2. Để viết tốt, nhất định cần đọc nhiều

Bạn càng đọc nhiều sách báo tiếng Anh thì bạn viết càng tốt, vì khi đọc, bạn sẽ tiếp nhận cả từ vựng và cấu trúc câu. Tất nhiên, bạn nên chọn những nguồn đảm bảo để đọc, như sách hoặc các trang báo điện tử tiếng Anh, chứ đọc blog hay Facebook post thì không thể đảm bảo độ chính xác về từ và ngữ pháp được nhé.

3. Khi làm bài viết, nhớ đọc kỹ câu hỏi và trả lời mọi khía cạnh

Task 2 trong phần thi viết IELTS sẽ yêu cầu bạn viết một đoạn, như kiểu văn nghị luận, để thảo luận, nêu quan điểm về vấn đề gì đó. Bạn cần đọc kỹ câu hỏi để trả lời đúng và đủ ý.

Hãy đọc kỹ câu hỏi để xem đề bài yêu cầu mình làm gì.

Chẳng hạn, đề bài nêu hai ý đối lập nhau và yêu cầu: “Discuss both these views and give your own opinion” (Hãy thảo luận cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của bạn), thì bạn cần nhận xét cả hai ý đối lập trong đề bài rồi nói quan điểm của mình nữa, chứ đừng vội vã chỉ viết là mình đồng ý với ý kiến nào. Còn nếu đề bài không bảo bạn đưa ý kiến cá nhân thì thôi nhé!

4. Xây dựng cấu trúc rõ ràng cho bài viết

Bài viết tiếng Anh này cũng như bài văn, phải có mở bài, thân bài, kết luận, chứ bạn đừng viết liền tù tì. Một cấu trúc bài hay được dùng là: 1-3 câu mở bài, khoảng 3-5 câu cho mỗi ý ở thân bài, 2-3 câu kết luận. Tuy nhiên, bạn cũng nên để ý xem đề bài có giới hạn số từ không để viết cho đúng yêu cầu.

Bài viết của bạn nên có cấu trúc rõ ràng như một bài văn bình thường vậy.

5. Quan điểm cũng phải rõ ràng

Ngay cả khi đề bài không yêu cầu bạn nêu quan điểm riêng, thì bạn cũng cần tỏ rõ thái độ khi thảo luận về mỗi ý kiến trong đề, rằng bạn nghĩ gì về mỗi ý kiến đó. Đặc biệt, suy nghĩ của bạn từ đầu đến cuối bài phải thống nhất, đừng đồng ý với một điều ở phần thân bài rồi đến phần kết luận lại quay ngoắt, viết khác hẳn thì không được đâu nha!

6. Dùng từ vựng không quá phức tạp nhưng cũng đừng lặp đi lặp lại

Phần thi viết là để bạn thể hiện rằng mình có vốn từ vựng khá tốt. Bạn không cần dùng những từ quá fancy, dễ viết nhầm chính tả (viết nhầm là bị trừ điểm mà). Tuy nhiên, cũng đừng lặp đi lặp lại một số từ (những từ rất hay bị lặp là very, but, also…). Ngoài ra, bạn cũng nên dùng các collocation (kết hợp từ - chẳng hạn: Catch a bus, take notes, go for a drink…) để giúp lời văn của bạn tự nhiên, mượt mà hơn, dễ được điểm cao hơn.

Để biết nhiều collocation, tất nhiên là nên đọc và nghe tiếng Anh thật nhiều rồi.

7. Hãy để bài viết của bạn là… của bạn

Trong khi viết, bạn đừng cố nhớ lại những bài mẫu bạn từng đọc để viết theo. Người chấm thi đánh giá rất cao những quan điểm khác biệt, nên bạn hãy viết đúng những gì mình nghĩ, thậm chí là viết thêm cả những trải nghiệm cá nhân để bổ sung cho quan điểm nào đó. Chính điều này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa điểm trung bình và điểm cao đấy bạn.

Thục Hân