3 vật dụng hằng ngày tưởng sạch sẽ hóa ra lại có thể gây hại sức khỏe không ngờ

Khăn mặt bông



Khăn mặt chính là “thành lũy” ưa thích của hàng tá vi khuẩn và tế bào chết, vì đây là môi trường thường xuyên ẩm ướt, các sợi trong khăn lại là nơi tạo ra những kẽ hở để hội vi rút “dựng lều” trú ẩn. Vệ sinh khăn mặt không đúng cách là nguyên nhân chính gây ra nấm da, các loại kích ứng và mụn trên mặt.

Chúng ta nên giặt khăn mặt mỗi ngày với nước ấm và xà phòng, phơi ở nơi thông thoáng, có nắng chứ không phải trong phòng tắm. Thường xuyên thay khăn mặt khoảng 2 tháng/ lần để ngăn ngừa sự sinh sôi của vi khuẩn nha!

Bình nước riêng

Đó là do những “em” bình dễ thương mà chúng ta vẫn sử dụng để đựng nước hay ngâm hoa quả để detox phần lớn được sản xuất từ loại nhựa kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Các loại lọ, hũ bằng nhựa mà mẹ bạn hay dùng để ngâm sấu, chanh... cũng rất nguy hiểm vì axit của hoa quả tiết ra sẽ phản ứng với chất dẻo của nhựa gây bệnh cho con người. Trong trường hợp này, thủy tinh là một lựa chọn an toàn hơn nhé!

Gối nằm, đệm ngủ

Bạn có biết một trong những lý do gây nên mụn ở mặt, cổ và lưng là do "kẻ thù" từ gối, đệm gây nên? Có hàng triệu vi khuẩn, bụi bẩn, tế bào chết... tích tụ bên trong gối và "tấn công" bạn mỗi ngày. Thông thường khi thay ga giường, gối, chúng ta thường bỏ qua việc giặt ruột gối và vệ sinh đệm trong khi biết bao mồ hôi, chất bài tiết từ chính cơ thể không chỉ hiện diện trên bề mặt vỏ gối hay ga giường mà còn thấm sâu vào trong. Về lâu dài, điều này sẽ gây ra mùi khó chịu cho phòng ngủ, tạo cơ hội để mụn "xâm lược", gây dị ứng da... Nếu vi khuẩn chẳng may tìm được đường vào bên trong cơ thể còn mang đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.