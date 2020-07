Khi yêu ai bạn đã cho họ quyền làm bạn tổn thương, nhưng hy vọng họ không làm vậy!

Quảng cáo

Yêu thương đầu tiên phải đi kèm với việc chấp nhận. Chấp nhận bản thân của mình xứng đáng được yêu thương, chấp nhận những quá khứ đau lòng của mình đã trôi xa vạn dặm, chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có ai hay thứ gì hoàn hảo cả. Một chút “sứt mẻ” chỉ làm cho cuộc sống thêm màu sắc và trải nghiệm chứ không có nghĩa là “tiêu diệt” toàn bộ tình yêu thương.

Can đảm đón nhận

Khi đối mặt với một thứ quá vĩ đại như sự yêu thương, chúng ta đều cảm thấy có chút sợ sệt, lo lắng hay thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng với sự yêu thương đó. Có lẽ vì chúng ta đều bị chi phối bởi quá khứ không hoàn hảo của chính chúng ta, khi sự thất vọng và đau khổ mà chúng ta nhận lấy từ việc yêu thương một ai đó hết lòng. Vì vậy, yêu thương cũng cần rất nhiều sự can đảm để đón nhận

Học cách chia sẻ

Đừng cô lập bản thân và giấu kín những cảm xúc của mình. Hãy chia sẽ, cho đi những phiền muộn, và đón về sự quan tâm.

Đáp lại

Nhận ra rằng những ai đang yêu thương bạn qua cử chỉ, lời nói, hành động. Và từ đó, hãy đáp trả cũng bằng những cử chỉ, lời nói, hành động từ chính trái tim bạn.

Đừng bỏ cuộc

Bạn biết đấy, yêu thương không dễ dàng gì. Sam mất hàng tháng trời để dành lại cô con gái Lucy Diamond trong “I Am Sam”. Ronnie thì phải qua hơn 500 trang truyện với có thể yêu Will một cách trọn vẹn trong “The Last Song”… Chẳng có yêu thương nào là dễ dàng vì sẽ luôn có sóng gió ở phía trước.

Hãy tha thứ

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hiểu cho họ rất khó. Nếu không hiểu được thì cứ tha thứ không lý do. Sự yêu thương đi kèm với lòng bao dung. Tất nhiên, lòng bao dung không phải là một cái hố không đáy nhưng khi có thể hãy cho nhau cơ hội.

Anna Nguyễn

Ảnh mang tính minh họa