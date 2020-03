Lời nói thật sự có "phép thuật", đừng bỏ lỡ "quyền năng" của lời nói bạn nhé!

An ủi bạn bè khi buồn

"Mọi thứ rồi sẽ thay đổi!" không hề là câu nói sáo, đó là sự thật. Khuyên người bạn của mình tạm thời lờ vấn đề đi để tập trung vào những thứ phải làm trước mắt. Nói như trong phim Frozen 2 thì là: “Try to do the next right thing”. Lúc nào đó nhìn lại, bạn ấy sẽ không còn nghiêm trọng phóng đại nỗi buồn này nữa.

"Dạo này tâm trạng thế nào?" Nếu bạn hỏi thăm những câu thông thường như “Dạo này khỏe không?” thì người bạn sẽ dễ dàng rơi vào công thức và trả lời: “Khỏe!”. Thay vì vậy hãy vào thẳng vấn đề hỏi về tâm trạng của người đó đang buồn hay vui, như thế người bạn của bạn sẵn sàng để kể và chia sẻ hơn.

"Cậu phải đối mặt vấn đề thôi!" Câu này dùng cho những người bạn đang mất bình tĩnh mù quáng lôi kéo đồng minh khắp nơi để xoa dịu nói rằng cậu ấy ổn. Không có nghĩa là kêu bạn ấy phải giải quyết vấn đề ngay lập tức, mà là nhìn vào điểm mấu chốt của vấn đề trước đã. Sau đó tập chấp nhận từ từ rồi giải quyết sau. Chứ có bao nhiêu người đồng tình cũng không giải quyết được cốt lõi.

"Tớ chỉ ghé qua/ nhắn tin để xem cậu có ổn không" Ở những ngày buồn, chỉ cần biết có người quan tâm, những lời hỏi han như vậy là vô giá.

Những điều không nên nói với người bạn đang rầu rĩ

"Cậu mà có gì để phải buồn chứ nhỉ?" Bạn đang đánh giá thấp vấn đề của người khác và không cho người ta tự do cảm xúc đấy! Ai chẳng biết phải lạc quan lên, nhưng tâm trí đâu phải là thứ để mình o ép, ai cũng phải đón nhận nỗi buồn trước đã.

"Kệ nó, vui lên đi!" Đây là lời động viên vô tâm nhất, nó chẳng khác nào bảo một người khiếm thị rằng "Cậu hãy nhìn kỹ hơn đi!".

"Chuyện không tệ đến nhưng vậy đâu!" Nhiều người lầm tưởng nói vậy bạn mình sẽ vui vẻ hơn, nhưng thật ra nó làm người nghe ghét cả thế giới hơn nữa, nó khiến người ta nghĩ đến chuyện đã tệ như thế nào, và sau đó tưởng tượng ra nó có thể tệ hơn thế nào nữa. Và họ sụp đổ còn nhanh hơn.

Những câu nói chứa phép thuật

Tuy chúng rất đơn giản nhưng lại có thể thay đổi một ngày của chính bạn hay của ai đó.

“Đó chỉ là ý kiến riêng của tớ” Ai cũng được đưa ra ý kiến, nhưng đừng bắt người khác đồng tình hay xem ý kiến của mình là chân lý. Nên khoanh vùng rõ ràng, đó là góc nhìn của riêng mình.

“Tôi đã sai” Nếu bạn đã sai lầm, hãy nhận lấy, điều đó không khiến bạn mất thể diện mà giúp bạn có được sự tôn trọng.

“Thật tuyệt vời!” Hãy chọn ai đó và điểm gì đó để khen. Lời khen không mất gì của người nói mà lại giá trị rất nhiều đối với người nhận. Và bạn cũng vậy, hãy nhận lời khen của người khác một cách trọn vẹn khi được khen.

“Giúp tớ được không?” Bạn thoải mái hơn và người khác cũng cảm thấy họ quan trọng.

“Chỉ tôi được không” Khi bạn đặt tin tưởng vào kinh nghiệm kỹ năng của người khác, người ấy sẽ gắng hết sức để cho bạn lời khuyên.

“Để mình giúp bạn nhé” Đối với những việc không quá hệ trọng, nên nói câu này thay vì câu “Cần giúp gì không?” vì hỏi vậy họ sẽ nói: “Thôi không cần”. Nếu có thể làm được điều gì đó mà bạn tin chắc thì cứ xắn tay vào thôi.

“Tôi xin lỗi” Ai cũng từng sai nhưng chỉ người dũng cảm nhất mới dám xin lỗi.

“Không gì cả” Đôi khi im lặng là tốt nhất nếu bạn đang buồn hay giận. Sự im lặng đôi khi là thanh âm đẹp đẽ nhất - có ai đó từng nói như vậy.

HỒNG ÂN