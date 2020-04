Thời tiết giao mùa, cho dù chỉ ở nhà cũng nên chú ý đừng để “vùng kín” bị dị ứng nhé

Khăn giấy/ khăn ướt

Khăn giấy/ khăn ướt/ giấy cuộn… giúp cho các XX giữ cho khu "tam giác ẩn" luôn sạch sẽ, khô ráo sau mỗi lần đi vệ sinh. Nhưng teen ơi chú ý nhé, hiện nay có rất nhiều loại khăn giấy chất lượng kém với lượng bụi giấy cao.

Khi sử dụng lúc đi vệ sinh, những bụi giấy này rất dễ bị dính lại trên khu vực tam giác, có thể gây ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí có thể làm XX bị mẩn đỏ và ngứa. Còn với giấy ướt, thông thường loại giấy này đều có dung dịch mang tính khử khuẩn và có mùi thơm, dùng cho "vùng kín" rất dễ rất đến tác dụng phụ như làm mất cân bằng pH tại đây và gây mẩn đỏ.

Vì thế, nên hạn chế sử dụng giấy ướt, còn với giấy vệ sinh thông thường, chú ý chọn loại chất lượng tốt bạn nhé!

Lạm dụng BVS hàng ngày

Các cô nàng urgo xinh xắn (BVS hàng ngày ấy mà) luôn là bạn thân của XX trong những ngày đầu và cuối chu kỳ, nhiều bạn còn dùng loại BVS này hàng ngày để giảm bớt cảm giác ẩm ướt khó chịu. Tuy nhiên, việc này không nên tí nào, nhiều bạn gái cho rằng, vì là BVS hàng ngày nên một miếng BVS hàng ngày có thể sử dụng cho cả ngày dài. Suy nghĩ này là siêu sai lầm luôn đấy, thậm chí phản khoa học. Việc sử dụng một miếng BVS hàng ngày duy nhất trong suốt thời gian dài sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn có hại phát triển. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh phụ khoa ở phái nữ. Chưa kể thời tiết ẩm tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, vi nấm phát triển gây ngứa ngáy, lâu dần cũng thành viêm nhiễm. Bạn chỉ nên dùng BVS hàng ngày trong những ngày đầu và cuối chu kỳ, và nhớ là sau 4-5 tiếng phải thay một lần, còn bình thường hàng ngày chỉ cần vệ sinh sạch sẽ "vùng kín" là được, đừng lạm dụng BVS hàng ngày nhé!

Đồ lót không rõ nguồn gốc xuất xứ

Không phải chỉ là những đồ lót dạng dây, nhiều loại đồ lót có chứa nhiều thành phần sợi hoá học gây bí, các mẫu đồ lót này lại có hình thù, mẫu mã xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nhiều cô nàng mua dùng chỉ vì thấy thích, mà giá cả lại rất phải chăng, cũng chẳng quan tâm nguồn gốc xuất xứ. Đó mới là vấn đề nhé, vì những loại đồ lót này có thể gây khó chịu, ngứa ngáy tại tam giác giới tính.

Như M.T - rất thích dùng các loại quần lót này vì trông nó quá cute, khi đến khám bác sĩ do bị mẩn ngứa mới phát hiện ra rằng chính chất liệu vải và những đường chỉ nổi phía bên trong (do may ẩu) từ quần lót đã cọ vào da, gây xước da ở khu vực tam giác. Mà khu vực này vốn đã rất nhạy cảm nên đã phản ứng ngay tức thời. Đồ lót là loại trang phục rất nhạy cảm, bạn nhất định phải mua loại của những nhãn hàng đáng tin cậy nhé!

Đồ lót giấy

Là loại đồ lót dùng 1 lần rồi vứt đi. Các chuyên gia y tế cho rằng, quần lót giấy là sản phẩm sử dụng ngay, không qua giặt giũ nên buộc phải đảm bảo khâu tiệt trùng, vô khuẩn cao. Tuy nhiên, với những loại sản phẩm quần lót giấy không nhãn mác, không chứng nhận y tế, khả năng đảm bảo vô khuẩn là rất ít.

Khi mua loại đồ lót này, bạn phải chọn loại được đóng trong túi zip tử tế, đừng chọn loại chỉ trong túi nilong đơn giản nhé, riêng loại túi như vậy đã thấy là không đảm bảo "vô khuẩn" tí nào rồi. Hãy luôn thật thông minh trong việc lựa chọn sản phẩm cho sức khoẻ sinh sản của mình, con gái nhé!

AN PHONG