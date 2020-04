Vận dụng ngay 5 cách sau để hấp dẫn nguồn năng lượng tích cực vào cuộc sống của bạn

Quảng cáo

Người ta cứ nói là trái dấu hút nhau. Nhưng thực ra, muốn thu hút năng lượng tích cực, bạn phải phát ra năng lượng tích cực cơ!

Càng ngày, bạn càng thấy mọi người hay nói đến “năng lượng tích cực” - điều có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Vậy hãy bắt đầu hành động để thu hút năng lượng tích cực theo 5 cách sau đây nhé!

1. Tưởng tượng rằng mình gặp những người bạn tích cực

Hãy cứ hình dung là mình gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn vui vẻ, rồi bạn sẽ gặp được những người đúng y như thế!

Tưởng tượng là một kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ. Thực tế, theo một nghiên cứu của Đại học Harvard thì não chúng ta không phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng đâu. Nếu bạn tưởng tượng rằng mình gặp gỡ nhiều người bạn vui tính, lạc quan…, não bạn sẽ thúc đẩy bạn cởi mở hơn và kết bạn với những người như thế thật. Và kể cả khi gặp những người hoàn toàn mới, bạn cũng tự khắc thu hút những người tích cực, bởi não bạn đã được “lập trình” sẵn rồi.

2. Luyện tập để thay đổi suy nghĩ

Mỗi sáng, hãy nhìn vào gương và nói với bản thân một điều tốt đẹp nhé!

Nếu bạn chú ý kỹ đến các suy nghĩ của mình, bạn sẽ nhận ra rằng, thật không may, những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện cực kỳ thường xuyên. Tất cả chúng ta đều suy nghĩ kiểu thế mà không thực sự chú ý đến thói quen này của mình, và chúng ta cứ auto sống vậy thôi.

Muốn thu hút năng lượng tích cực, bạn phải có những suy nghĩ tích cực đã, chẳng hạn bằng những cách này:

- Viết nhật ký về những điều mình biết ơn: Bởi khi bạn tin rằng mình đã có những gì mình cần, thì những điều tốt đẹp hơn bỗng nhiên cứ tự đến trong cuộc sống của bạn.

- Nói những lời tốt đẹp với mình mỗi khi nhìn vào gương buổi sáng. Việc này có tác động giống như… quảng cáo, bạn nói nhiều lần, bạn nghe nhiều lần, và bạn tin!

3. Xem lại những tình bạn và các mối quan hệ hiện tại của bạn

Có những người bạn mà bạn nên ở bên, và có những người bạn mà bạn nên "giữ khoảng cách xã hội".

Để thu hút năng lượng tích cực vào cuộc sống, đôi khi, chúng ta phải đẩy năng lượng xấu đi. Với những người hay nói xấu bạn sau lưng, hay châm chọc, lúc nào cũng than phiền…, có lẽ bạn phải áp dụng “giãn cách xã hội”. Nói chung, “lệnh cách ly” cần được áp dụng với những người không tôn trọng bạn, không yêu quý bạn. Đằng nào thì họ cũng có thích ở cạnh bạn đâu mà bạn cứ phải giữ!

4. Muốn nhận được điều gì, hãy cho đi điều ấy

Hãy đối xử với người khác theo đúng cách mà bạn muốn được đối xử.

Nếu bạn muốn thu hút năng lượng tích cực, hãy đem năng lượng tích cực đến cho người khác. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng vui vẻ hào hứng được, nhưng chỉ một câu chào, một nụ cười, hay một lời khen dành cho ai đó cũng có thể khiến họ vui hơn là bạn nghĩ đấy.

Mọi điều bạn đem đến trong vũ trụ này cuối cùng đều sẽ quay lại với bạn. Nên nếu bạn muốn thu hút những điều tốt đẹp, hãy làm những điều tốt đẹp đã, rồi xem cuộc sống của bạn thay đổi thế nào nhé!

5. Dọn dẹp mạng xã hội của mình

Nếu những gì bạn follow không khiến cho bạn vui hơn, hãy unfollow ngay và luôn!

Cuộc sống chính là tổng của những gì mà chúng ta dồn năng lượng của mình vào. Nếu bạn dùng mạng xã hội mà xem quá nhiều tin tiêu cực, hoặc xem những gì gợi lên cảm giác ghen tỵ, tự ti…, thì bạn nên xem lại cách dùng của mình ngay nhé. Bởi vì như thế là mạng xã hội đang làm hỏng cuộc sống thực của bạn đấy!

Hôm nay, bạn hãy để ý xem mình nhìn thấy những gì trên mạng xã hội. Liệu có kênh, trang hay nhóm nào mà mỗi lần xem, bạn lại thấy mức độ vui vẻ của mình hạ xuống một bậc không? Nếu có, hãy rời đi - nếu bạn không muốn mỗi lần mở mạng xã hội là một lần “tụt mood”.

What goes around comes around - cho nên, bạn càng tạo ra và cho đi nhiều năng lượng tích cực, thì lại càng có nhiều năng lượng tích cực được “hút” vào cuộc sống của bạn. Bạn cứ làm theo các cách trên đây và xem cuộc sống của mình thay đổi kỳ diệu thế nào nhé!

