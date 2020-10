Bộ trang phục gây tò mò nhất của Jennie trong Lovesick Girls cuối cùng cũng được khám phá

Trang phục của 4 cô gái BLACKPINK trong MV Lovesick Girls lần này bị chê là quá rườm rà và rối rắm, không có những bộ váy đỉnh cao như trong How You Like That. Thậm chí có những set trang phục gây khó hiểu tột độ, điển hình là bộ trang phục nhìn như "quấn lưới" lên người của Jennie.

Sau một vài ngày tìm kiếm và bóc tách, cuối cùng netizen cũng tìm ra trang phục gốc, và có lẽ không có gì ngạc nhiên là stylist nhà BLACKPINK đã "phá" trang phục gốc đến mức khó nhận ra.

Đầu tiên là chiếc áo len của hãng thời trang danh tiếng Maison Margiela có giá lên đến 13,5 triệu đồng bị cắt bỏ gần như toàn bộ phần thân, chỉ giữ lại đúng phần... tay áo và một chút phía sau lưng.

Chiếc váy lưới theo trang phục gốc chỉ là phần chân váy, nhưng đã được stylist may thêm hàng khuy kéo dài từ trên ngực xuống và mặc thành chiếc váy liền. Kể ra gọi đây là chiếc váy nghe cũng hơi kỳ nhỉ, vậy mà nó có giá không hề rẻ đâu: 8,3 triệu đồng luôn đấy!

Áo quây Jennie mặc bên trong thực chất là chiếc khăn được gập và cuốn lại quanh ngực cô nàng, với phần khăn phía sau lưng vẫn còn dải dài như thế này. Chiếc khăn có giá gần 4 triệu đồng. Jennie đi đôi bốt vàng đế cao có giá khoảng 7 triệu đồng.

Tuy set trang phục có phần rườm rà và khó hiểu, nhưng phải công nhận stylist nhà BLACKPINK sáng tạo và chăm chỉ một cách hiếm có trong việc tạo ra những set đồ siêu độc đáo cho idol của họ.

