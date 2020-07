Bóc giá trang phục sang chảnh của bông hồng lai Jeon Somi trong "What You Waiting For"

HHT - Chiều ngày 22/7, Jeon Somi đã chính thức tái xuất sau hơn một năm vắng bóng với đĩa đơn "What You Waiting For". Mặc dù gặp một chút trục trặc trước thềm comeback, nhưng không thể phủ nhận, Jeon Somi đã khiến các fan vô cùng hài lòng với MV mới.