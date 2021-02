Các “nữ thần” cùng tung bộ ảnh thời trang, Suzy liệu có thần thái hơn Jisoo (BLACKPINK) và Song Hye Kyo?

Đầu năm mới, các “nữ thần” của showbiz Hàn đều thực hiện những bộ ảnh thời trang quảng cáo cho các nhãn hàng.

Trong bộ ảnh chụp cho MICHAA, Song Hye Kyo bị chê gầy đi trông thấy và nhan sắc phần nào giảm sút, khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Các đường nét trên khuôn mặt Song Hye Kyo có vẻ cứng hơn và thiếu đi sự đáng yêu thường thấy. Nhiều netizen Hàn cho rằng Song Hye Kyo vốn đã có vóc dáng nhỏ nhắn, cô không nên giảm cân quá nhiều vì sẽ dễ khiến nhan sắc giảm sút theo.

Tuy nhiên, có vẻ như Song Hye Kyo phải giảm cân để phục vụ cho dự án phim ảnh cô mới nhận lời tham gia. Cách đây khoảng 1 tháng, công ty điện ảnh Hwa & Dam Pictures đã công bố dự án drama kết hợp cùng biên kịch vàng Kim Eun Sook, Song Hye Kyo và đạo diễn Ahn Gil Ho.

Gần đây, “Hoa hậu Hàn Quốc” cũng gây nên một màn tranh cãi với bộ ảnh chụp cho thương hiệu itMICHAA (thương hiệu cùng công ty với MICHAA và là 1 trong 4 thương hiệu thời trang dành cho nữ giới nổi tiếng nhất Hàn Quốc).

Nhiều netizen cho rằng cô là nạn nhân của việc chỉnh ảnh quá đà, khiến cho body trên ảnh khác xa so với đời thực. Nhưng cho dù thế nào, cũng không thể phủ nhận Jisoo đã có một bộ ảnh thời trang vô cùng xinh đẹp, xứng với danh xưng “Hoa hậu Hàn Quốc”.

Hôm 21/2, “nữ thần” Suzy cũng tung bộ ảnh cô chụp quảng cáo cho hãng thời trang GUESS, bộ ảnh ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen từ netizen Hàn.

Suzy xinh đẹp, trẻ trung và có cách diễn vô cùng sinh động, cô mặc những trang phục đơn giản, gọn gàng và được dự đoán sẽ được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Một số netizen Hàn đã đưa 3 “nữ thần” ra so sánh và khen thần thái của Suzy đáng yêu hút mắt hơn. Tuy nhiên, một số người phản bác lại, cho rằng đó là do kiểu đồ của các cô gái khác hẳn nhau về phong cách. Suzy diện trang phục dành cho giới trẻ, đương nhiên sẽ tươi tắn trẻ trung hơn. Còn Jisoo và Song Hye Kyo đều mặc trang phục dành cho lứa tuổi lớn hơn một chút, chính là các cô gái công sở, nên đương nhiên biểu cảm sẽ phải khác so với Suzy.

JEANIE

Ảnh tổng hợp từ Internet