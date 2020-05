Đam mê thời trang thì không thể không nằm lòng những nhà sáng tạo kinh điển nhất

Mary Quant là nhà thiết kế (NTK) người Anh có sức ảnh hưởng nhất trong thập niên 60. Chính bà là người đã giải phóng phụ nữ khỏi những chiếc quần dài đóng khung. Bà đã sáng tạo nên một loại quần ngắn (lên đến đùi) thay vì các loại quần dài thụng thịnh hoặc các loại quần jeans bó sát thời đó. Ý tưởng là khi đến chơi nhà của một người bạn, vì chiếc quần đang mặc quá vướng víu nên cô bạn này đã dùng kéo và cắt ngắn nó đi. Một điểm sáng lóe lên trong suy nghĩ của Mary đã thôi thúc bà phát triển thiết kế này ra toàn thị trường. Ngoài ra, chân váy mini-skirt hay mini-dress cũng được bà thiết kế nên trở thành hiện tượng lạ minh chứng cho một phần văn hóa của giới trẻ vào thời gian đó.

Cảm hứng của chiếc váy mini-skirt đến từ một lớp học múa balê mà bà theo học, hình ảnh những vũ công mặc váy ngắn cùng quần bó đen ôm sát đã làm tôn lên được vóc dáng và cả những gì họ mang ở chân.

Giới trẻ thời đó gần như phát điên trước mẫu thiết kế này, nó không chỉ làm cho họ cảm thấy thoái mái, năng động, tự tin hơn mà mini-skirt còn cho mọi người thấy rằng cái mà những người phụ nữ sỡ hữu không phải là một cặp chân thon, đó là cuộc sống của chính họ. Không những thế, mini-skirt còn mở đầu cho một loạt cuộc cách mạng giải phóng nữ giới. Những người phản đối cho rằng chúng quá khiêu khích và đáng kinh tởm, đi ngược lại những giá trị thời trang lúc bấy giờ. Hơn 50 năm kể từ khi chiếc mini-skirt đầu tiên ra đời đây vẫn là món đồ quen thuộc của hàng triệu cô gái từ đường phố, sàn diễn đến thảm đỏ sang trọng.

Được mệnh danh là nữ hoàng của sự nổi loạn, Vivienne Westwood chính là người có công đưa phong cách New Wave và Punk đương đại trong âm nhạc vào thời trang đầu những năm 70s. Bà cũng được xem như người tiên phong cho phong cách Avant Garde (mang tính tiên phong thể nghiệm), thoát ra khỏi những kiểu cách trang phục thường thấy, thậm chí chống lại những quy tắc thời trang vốn đã được chấp nhận trước đó.

Quan điểm thời trang của bà là bỏ qua hết mọi quy tắc trong thời trang và chính điều này đã tạo nên một cuộc cách mạng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giời thời trang hiện tại. Điển hình bà sử dụng các vật liệu như dây trói, lưỡi lam, dây xích xe đạp, kim băng... làm phụ kiện cho các thiết kế. Những quy luật thời trang cũ kỹ, gò bó hoàn toàn bị gỡ bỏ, thay vào đó là tính sẵn sàng trải nghiệm những cái mới, thế giới thời trang bị đảo ngược khi sự nổi loạn và kỳ quái luôn có mặt trong mọi mùa thời trang, dù có thể nó chỉ được lòng một cộng đồng nhất định.

Nếu ai cũng chỉ mặc những trang phục giống nhau thì cuộc sống sẽ bớt đi sự đa dạng và phong phú. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng lớn của Viviennne Westwood trong làng thời trang, ba lần bà được vinh danh là Nhà thiết kế của năm tại Anh. Năm 2006, Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệu Huân chương đế chế Anh cho NTK Vivienne Westwood, khẳng định được sự cống hiến và đế chế thời trang không lẫn vào đâu được của người đàn bà kỳ quái này.

Không chỉ sở hữu thương hiệu Chanel danh tiếng và trở thành huyền thoại của làng thời trang. Coco Chanel còn là người tiên phong cho phong cách minimalism. Sự lựa chọn của bà trong thời trang không hề sai. Điển hình là chiếc Little Black Dress (LBD), màu đen vốn chỉ được dùng trong tang tóc và thời ấy phụ nữ thường áp mình trong những bộ váy bó sát, họa tiết rườm rà và vải thì được may nhiều lớp. Coco Chanel đã đem đến một khái niệm mới dành cho thời trang, những chiếc váy đen ngắn, được cắt may một cách tinh tế và tối giản. Chúng quyền lực đến mức bạn có thể mặc đến bất kỳ đâu từ công sở cho đến dạ tiệc.

Hay bà biến chiếc áo kẻ sọc cơ bản tầm thường trở thành món đồ mà giới thời trang đều say đắm. Khi vào giữa thế kỷ 20, trong một lần tình cờ du lịch đến Pháp, Coco nhìn thấy họa tiết kẻ sọc trên áo của những thủy thủ và chính loại họa tiết kinh điển này đã truyền cảm hứng để bà quyết tâm đem chiếc áo phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới với tên gọi đầu tiên là Breton t-shirt.

Đến những năm 1930, áo kẻ sọc được nâng tầm và trở thành lựa chọn hàng đầu của hầu hết phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ đó về sau, những biểu tượng thời trang như Audrey Hepburn hay Marilyn Monroe góp phần đưa chiếc áo này trở thành "signature" của tất cả những người yêu thời trang. Và họa tiết sọc cơ bản cũng chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ mùa thời trang nào dù là Xuân - Hè hay Thu - Đông.

Những thiết kế của Coco Chanel là cuộc cách mạng khi vay mượn trang phục nam giới và nhấn mạnh vào sự thoải mái, bức phá hẳn so với sự bó buộc trong thời trang lúc bấy giờ. Coco Chanel trở thành một huyền thoại của làng thời trang, chính bà đã làm cho cục diện thời trang ngày ấy và bây giờ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Giới thời trang thường nói "Thời trang là Chanel và Chanel chính là thời trang". Sự ảnh hưởng của bà đến giới thời trang mạnh mẽ đến mức, khi bà mang giày mũi tròn thì mọi phụ nữ đều quẳng đi những đôi giày mũi nhọn của họ. Bà đeo ngọc trai thì mọi người đều đeo theo. Và nhiều xu hướng ra đời nối tiếp sau sự khởi xướng của bà như quần tây cho nữ giới hay váy xếp ly...

Là người có sức ảnh hưởng nhất làng thời trang trong nhiều thập kỷ. Karl Lagerfeld từ khi trở thành nhà thiết kế chính cho Chlóe đã biến thương hiệu này gây được tiếng vang khắp châu Âu trong thập niên 70, nhờ cách ông loại bỏ bớt những chi tiết rườm rà trên trang phục, bỏ đi lớp lót của áo giúp trang phục nhẹ và mềm hơn. Đến năm 1982, khi ông rời Chlóe và trở thành NTK chính của Chanel, không những vẫn giữ được linh hồn cổ điển và đẳng cấp của thương hiệu này, mà còn biến chúng trở nên trẻ trung và sôi nổi hơn. Chính điều này đã đưa vị trí của Chanel trở thành thương hiệu xa hoa hàng đầu thế giới. Những công trình thiết kế của ông chưa bao giờ làm người khác thôi kinh ngạc.

Chiếc áo cổ rời đình đám vào năm 2012 được làm từ chất liệu da ánh kim với 40 carat kim cương đen chạy dọc viền thân áo, đính kèm viên ngọc lục bảo ở giữa đã đủ làm giới mộ điệu thời trang choáng ngợp.

Tại tuần lễ thời trang cao cấp Paris Haute Couture, chiếc áo khoác đẳng cấp được hoàn thành trong 3000 giờ đã làm mọi người phải nghiêng đầu bởi tâm huyết dành trọn vẹn cho những thiết kế xa xỉ của ông. Nhận được vô số những giải thưởng của Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ (CFDA - Council of Fashion Designers of America Awards), Karl Lagerfeld còn vinh dự được Viện công nghệ thời trang Mỹ tạo riêng giải The Couture Council Fashion Visionary để trao tặng, như minh chứng cho những gì mà ông hoàng này đã tiếp tục giữ vững đế chế Chanel huyền thoại.

Những giá trị mà ông mang đến cho Chanel không chỉ nằm ở những bộ trang phục cao cấp, mà nó còn nằm ở sự sáng tạo, đầu tư và những sân khấu lộng lẫy tuyệt đẹp mà ông mang đến tại các tuần lễ thời trang. Karl Lagerfeld đã cống hiến hết mình cho đến cuối cuộc đời mình.