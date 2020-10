Dàn thí sinh Hoa khôi, Á khôi “tài sắc vẹn toàn” của Top 60 Hoa Hậu Việt Nam 2020

Đặng Phương Nhung (2000)

Người đẹp 2K đến từ Tuyên Quang là sinh viên của trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Cô nàng sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp, sóng mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn được nhiều người khen ngợi. Nhờ nhan sắc dịu dàng của mình, năm 2019 Phương Nhung xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Miss Capital Việt Nam 2019. Ngoài ra cô nàng còn là Hoa khôi 2019 của trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội.

Đinh Thị Thu Uyên (1998)

Thí sinh Đinh Thị Thu Uyên được đặc cách vào bán kết Hoa Hậu Việt Nam vì đạt thành tích người đẹp thứ ba trong cuộc thi Người Đẹp Hạ Long 2018. Thu Uyên sinh năm 1998, đến từ Quảng Ninh, tốt nghiệp trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp dịu dàng với chiếc cằm Vline, sóng mũi cao và nụ cười thân thiện, người đẹp 9X còn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối, thân hình chữ S đáng ngưỡng mộ.

Võ Thị Ý Nhi (1999)

Võ Thị Ý Nhi hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Quốc tế học của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Ngoài thành tích Hoa Khôi Đại Học Huế 2020, người đẹp 9X còn xuất sắc đạt được giải Nhất khu vực miền Trung cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải Ba toàn quốc Olympic tiếng Anh. Bên cạnh đó, cô còn nhận được giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cụm Đại học Huế và là sinh viên xuất sắc của trường.

Nguyễn Thảo Vi (2000)

Ứng viên sinh năm 2000 Nguyễn Thảo Vi đến từ Hòa Bình, cô nàng hiện đang là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Vinh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt trong trẻo và vóc dáng mảnh mai, Thảo Vi từng xuất sắc nhận được danh hiệu Á Khôi tại cuộc thi Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018. Ngoài giờ học trên lớp, Thảo Vi còn làm MC cho một vai chương trình ở trường và làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc học.

Nguyễn Thùy Trang (1997)

Thí sinh Nguyễn Thùy Trang sinh năm 1997, đến từ Ninh Bình, hiện đang là sinh viên của Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam. Thùy Trang từng tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019 và xuất sắc giành được giải Hoa khôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô thử sức tại một cuộc thi nhan sắc. Tại đêm chung kết Người đẹp Hoa Lư 2019, Thùy Trang cũng giành thêm được giải Người đẹp ứng xử. Người đẹp sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối với chiều cao 1m71.

Nguyễn Thị Thu Phương (2000)

Người đẹp Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm 2 của Học viện Tài chính (Hà Nội). Tại cuộc thi Người Đẹp Kinh Bắc 2019, Thu Phương xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, cô nàng còn nhận thêm giải phụ Người Đẹp Ảnh tại cuộc thi này. Sở hữu nụ cười toả nắng, chiều cao 1m73, người đẹp 2K còn từng đoạt danh hiệu Người Đẹp Biển và dừng chân tại top 5 của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019.

Nguyễn Hà My (1999)

Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2020 - Nguyễn Hà My cũng là một cái tên được nhiều người chú ý. Người đẹp sinh năm 1999 từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Ấn tượng hơn khi cô từng đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia với điểm 10 môn Hóa. Trong suốt quá trình học tại trường, Hà My luôn giữ thành tích cao ở các môn Tự nhiên: 9,7 điểm môn Toán cao cấp và 9,6 điểm môn Xác xuất Thống kê. Hiện tại, GPA của Hà My đang là 3,2 - điểm số mơ ước của nhiều sinh viên.

Võ Lê Quế Anh (2001)

Nhờ vào thành tích Á Khôi 2 Đại học Huế 2020 mà thí sinh Võ Lê Quế Anh được đặc cách vào chung khảo Hoa Hậu Việt Nam 2020. Người đẹp 19 tuổi có chiều cao nổi bật 1m72, gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Hiện Quế Anh đang theo học ngành Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ (ĐH Huế). Cô ước mơ trở thành tiếp viên hàng không trong tương lai. Quế Anh hiện đang thử sức với vai trò mẫu ảnh tự do trước khi đến với cuộc thi năm nay. Huỳnh Nguyễn Mai Phương (1999) Hoa khôi Đồng Nai 2018 Huỳnh Nguyễn Mai Phương không chỉ gây ấn tượng với thành tích tiếng Anh siêu giỏi mà còn sở hữu nhan sắc “không phải dạng vừa” trong dàn thí sinh năm nay. Người đẹp sinh năm 1999 có gương mặt Vline, nụ cười ngọt ngào và các đường nét hài hòa, ăn ảnh, cô bạn còn ghi điểm với mái tóc đen dài thuần Việt. Mai Phương hiện đang được đánh giá là một trong những thí sinh "tài sắc vẹn toàn" trong dàn ứng viên Hoa Hậu Việt Nam 2020. Trương Nguyễn Phương Minh (2001) Phương Minh được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh Tế TP.HCM vào năm 2019. Cô có thành tích học sinh giỏi 12 năm liền của tỉnh và năm lớp 12 từng đạt giải 3 môn Văn Chuyên cấp tỉnh. Hoa Khôi Du Lịch Đồng Nai 2019 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà Phương Minh tham gia. Lúc đó cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng muốn làm gì đó cho quê hương, và nếu được giải cao thì cô có thể đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng du lịch của tỉnh nhà. Tại cuộc thi này, Phương Minh đạt Á Khôi 1 và 2 giải phụ là Thí sinh có phần thi quảng bá du lịch hay nhất và Thí sinh có làn da đẹp nhất. Lê Thị Tường Vy (2001) Thí sinh Lê Thị Tường Vy hiện đang là sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Tường Vy đã tham gia cuộc thi Hoa khôi trường Đại học Nam Cần Thơ 2020 và giành giải thưởng cao nhất: Hoa khôi của cuộc thi. Trong những năm cấp 3, Tường Vy tham gia nhiều hoạt động thể thao và từng giành được hạng Nhì tại cuộc thi bắn súng AK thành phố Cần Thơ. Lên Đại học, cô tham gia các hoạt động nữ tính hơn như đội văn nghệ của trường. Hiện tại, Tường Vy đang được xem xét thành tích để đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt của trường. Lê Thị Phương Đoan (1998) Người đẹp đã từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và có được những thành tích cao: Á khôi 1 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM từ cuộc thi Nét đẹp sinh viên IUH 2019, Top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020. Trong suốt 4 năm Đại học, Phương Đoan luôn nhận được học bổng sinh viên giỏi của trường. Đây là thành tích cô luôn tự hào và là động lực để cô phấn đấu hơn nữa trên con đường hiện thực hoá ước mơ trở thành Luật sư của mình. Cô cũng có niềm đam mê ca hát và tham gia vào các câu lạc bộ của trường như CLB kỹ năng IUH, CLB MC & Model IUH. Võ Ngọc Hồng Đào (2000) Hoa khôi Đại học Hoa Sen (HSU) Võ Ngọc Hồng Đào gây ấn tượng với gương mặt thu hút, chiếc cằm Vline, đôi mắt sâu và nụ cười tỏa nắng. Không chỉ vậy người đẹp còn sở hữu vóc dáng cân đối với chiều cao 1m73. Tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Đại học Hoa Sen , Hồng Đào được các giám khảo đánh giá cao cả về kỹ năng trình diễn lẫn cách ứng xử thông minh. Hiện cô nàng đang là sinh viên năm hai khoa Quản trị Kinh doanh của HSU.

BÍCH TUYỀN - Ảnh: BTC cung cấp